Dice Paula Vázquez (50 años, Ferrol) que ha vuelto a disfrutar con su trabajo en la tele. Regresa esta noche a TVE como una de los caras de la 'Gala Inocente, Inocente 2024' (La 1, 22:00 horas), que tiene el objetivo de ayudar a los niños hospitalizados, con especial atención a los menores afectados por la dana.

En esta edición, las 'víctimas' son la campeona olímpica Carolina Marín, la presentadora Lara Álvarez, la actriz Belén Rueda, el entrenador de tenis Toni Nadal, la cantante India Martinez y el actor Manu Baqueira. La gala, que recaudó el año pasado más de dos millones de euros destinados a niños con enfermedades raras, también estará presentada por Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado, además de contar con la colaboración especial de Juan y Medio.

-¿Cómo encara la Navidad?

-Ahora hemos parado con la grabación de 'Bake off' y aprovecho para presentar la gala 'Inocente, inocente', que hacía solo 25 años que no la conducía. Y el 2 de enero vuelvo con 'Bake off'. Estoy muy contenta en TVE y además con las campanadas con Broncano y Lalachus, que me mola. Me encanta que se esté haciendo ruido y que ella se imponga como lo está haciendo. En el plano más personal, estaré en Valencia con mi madre, mi hermano y mi sobrino, y a consumir allí. Creo que además hay que acercarse a las zonas que han sido más devastadas, a comprar producto local, ir a las tiendas y los bares y empezar a consumir en Valencia.

-Usted también pasó más de una Nochevieja en la Puerta del Sol.

-Sí, presenté las campanadas una vez en Antena 3, dos veces en Cuatro y otras dos en Telecinco. Lo único que realmente me sorprendió en aquellas Nocheviejas, aparte de los nervios, y el frío que pasas, es que te asomas al balcón y, de repente, parece un calendario de adviento, porque tienes en cada balcón a los compañeros de otras cadenas. Y luego que no te comes las uvas, que eso no te lo cuenta nadie. Te quedas con esta sensación de que estás viendo al de sonido, al cámara y a todos con las uvas, y tú dices: «¿Voy a ser la única con mala suerte este año?».

-También comienza el 2025 con una nueva etapa en RTVE. ¿Qué le pediría a los nuevos jefes?

-Comer los postres de mis concursantes de 'Bake off' sin engordar, que el año pasado cogí cuatro kilos y medio (risas). Me gustaría hacer un programa de viajes por hoteles de lujo. Es que estoy ya mayor, ya solo quiero descansar. Ya solo quiero grabar donde vaya a dormir.

Gestionar el éxito

-¿Y se ve en 'Benidorm Fest'?

-¡Claro! Además, tengo una casa en Benidorm. Sí que me gustaría, pero me da la sensación de que es un festival como para una gente más joven.

-En una entrevista comentó aquella época de su vida con tanta carga de trabajo, que le llevó a ataques de ansiedad y a una depresión. ¿Cómo afronta ahora su trabajo?

-Sí, de eso hace 17 años o más. Nunca dejé de estar del todo desconectada de la televisión, pero ahora estoy en otro momento de mi vida. Antes, de repente, tenía ataques de ansiedad constantemente. Salía de un evento, de una presentación, y yo ya sabía que esa noche en el hotel lo iba a pasar muy mal. Han sido muchos años de cuidarme y ahora me importan otras cosas antes que el trabajo. Era una época en la que priorizaba el trabajo porque tienes muchas oportunidades. Pero he vuelto a disfrutar de la tele, he vuelto a pasármelo bien y he vuelto a perderle el miedo. Era un momento en el que te preguntabas: «Estoy tranquila, ¿por qué tengo un ataque de ansiedad?». Pues el cerebro funciona así. No hay un por qué, no está pasando nada con nadie, de repente te da y te da. Y, realmente, ahora me gusta mucho poder hablar de esto, porque me gustaría que la gente que esté pasando por eso, que es algo que yo no veía, sepa que se supera con las herramientas adecuadas, pidiendo ayuda y rodeándote de la gente que sabes que te entiende, no tienes que estar dando explicaciones constantemente.

-¿Qué consejo le daría a esos presentadores que están en la cresta de la ola del éxito?

-Si es que no les tiene por qué pasar lo mismo, son experiencias personales. Cada uno lo vivimos de una manera y hay gente que pasa por el éxito sin ningún problema. En mi caso no fue tanto lo del éxito, que ya llevaba muchos años en la tele cuando pasó eso. Fueron diferentes temas personales que me desequilibraron.