Telecinco lleva la vida de Ana Obregón y Tamara Falcó a un musical

J. Moreno Miércoles, 30 de agosto 2023, 00:06

El musical es el protagonista de la nueva gran apuesta de entretenimiento para el 'prime time' de Telecinco. La cadena comienza esta semana la grabación de 'El musical de tu vida', un giro de tuerca a la tradicional entrevista personal a famosos que, en esta ocasión, incorpora la música como elemento para acompañar al conjunto de experiencias, emociones, amores y desamores, éxitos y fracasos, alegrías y tristezas de una persona a lo largo de su existencia. Un repaso a la trayectoria vital y profesional de personajes populares que contará con el incombustible Carlos Sobera como maestro de ceremonias.

'El musical de tu vida' es la adaptación de 'The musical of your life', un formato belga estrenado con gran éxito en este país en 2021 con una primera temporada que alcanzó un 36% de audiencia. El espacio está producido en España por la cadena junto a Globomedia (The Mediapro Studio) y mezcla el 'talk show' con el género musical al más puro estilo Broadway.

En cada entrega, el protagonista famoso repasará su vida en una entrevista en profundidad y podrá revivir momentos memorables, cruciales e incluso inesperados de su experiencia vital a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados por profesionales de acreditada trayectoria en el género. Miguel Bosé, Ana Obregón, Tamara Falcó y Paulina Rubio serán algunos de los protagonistas que se sentarán junto al presentador vasco en un plató que desde Mediaset avisan que será «espectacular».

El programa mezclará la música y la emoción propia de la vida de los famosos con otros reencuentros y sorpresas, en un formato ambicioso que se prevé blanco, en consonancia con la nueva línea editorial impulsada por Mediaset en el último año, y dirigido para toda la familia. Además, 'El musical de tu vida' contará con número musicales que partirán de canciones muy populares y reconocibles para el gran público, temas que el equipo artístico del programa «reinterpretará con gran ingenio y mucho humor en torno a las grandes anécdotas de la vida de los invitados, que serán trasladadas al escenario en formato musical», según detalla el grupo de comunicación.

De esta manera, Mediaset se fija en un espacio internacional para intentar replicar su éxito en el 'prime time' de Telecinco, una franja que sale muy debilitada del verano tras no cuajar sus apuestas veraniegas entre el público. 'The musical of your life' prepara actualmente su tercera edición en Bélgica, su primera temporada en Alemania y ha sido adquirido para su adaptación en más de diez territorios, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y Australia. En su breve historia, el formato ha sido galardonado con la prestigiosa Rose D'Or en 2022, el Premio Internacional al Mejor Factual de Entretenimiento en el MIPTV 2022 y el C21 Award al Mejor Formato Factual.

Nuevas propuestas

Será, en definitiva, una de las grandes apuestas de la temporada en Telecinco, todavía sin fecha próxima de emisión, aunque previsiblemente llegará en el 'prime time' de este otoño. La nueva cúpula de Mediaset, entre la que se encuentra el consejero delegado Alessandro Salem como relevo de Paolo Vasile, inició meses atrás una intensa búsqueda de formatos para reflotar la imagen y audiencia de una televisión que, hasta el año 2021, era imbatible.

En este proceso, la dirección del grupo se abrió a otras productoras que en etapas anteriores recibían siempre un 'no' por respuesta. De estas primeras negociaciones salió aprobado con Shine Iberia el regreso de 'Me resbala' y, con Gestmusic, la vuelta de 'Allá tú', ambos emitidos este verano.

La nueva temporada en Mediaset arrancará en unos días, con nuevos contenidos que se mezclarán con otros reconocibles para el gran público. Así, junto a 'El musical de tu vida', Telecinco estrenará la nueva edición de 'Got talent', que incorpora al humorista Florentino Fernández como jurado', y el esperado regreso de 'Gran Hermano VIP', con Marta Flich a los mandos. En la programación diaria también habrá novedades: las mañanas serán de Ana Terradillos ('La mirada crítica') y Joaquín Prat ('Vamos a ver'), mientras que Ana Rosa Quintana salta a las tardes con 'TardeAR'. Además, Jorge Javier Vázquez se hará cargo de 'Cuentos chinos', un nuevo 'show' de entretenimiento que competirá directamente contra 'El hormiguero'.

En este mes de agosto, el canal principal de Mediaset promedia un 8,9% de 'share', por detrás de La 1 y Antena 3, líder de audiencia.