Suecia, Finlandia y Ucrania logran pasar a la final de Eurovisión en una noche marcada por la actuación de Melody

Fernando Morales Martes, 13 de mayo 2025, 23:30

Números electrónicos mezclados con baladas, ritmos folcóricos, unos cuantos temas apagados y hasta el cántico, agridulce, a un café Espresso Machiato. Es el resumen de la primera noche de la 69º edición del festival de Eurovisión, donde quien llevó la voz de la reivindicación y el empoderamiento de la mujer fue Melody, en una actuación que no solo cantó la artista sino todo el público unido por 'Esa diva', que se exponía por primera vez al público eurovisivo por ser España parte del denominado grupo de los Big Fives. Quienes se jugaban y no consiguieron el pase a la final del próximo sábado fueron Eslovenia, Bélgica, Azerbayán, Croacia y Chipre, que no consiguieron convencer a un público eurovisivo que, como cada año, vuelve a ser exigente no solo en el tono sino también en la puesta en escena. Más en una edición donde la iluminación y el vestuario han sido protagonistas en gran parte de las propuestas de una noche en la que la sorpresa saltó para Bélgica que, aunque las apuestas la situaban como una de las favoritas, se quedó sin billete a la gran final del próximo sábado.

Más de una hora y media de propuestas donde los integrantes del trío finlandés, aunque representantes de Suecia, KAJ fueron quienes subieron la temperatura en Basilea. No porque fueran sin ropa, ni mucho menos, sino que su canción, con un estilo rústico pero divertido, hace referencia a las saunas. De hecho, su nombre es 'Bara Bada Bastu' ('Vamos a la sauna'), un tipo de baño muy típico en los países nórdicos en el que intentaron, y consiguieron a tenor de los resultados, adentrar al público eurovisivo, pese a quedar patente que el acordeón no es el instrumento que mejor toca el cantante principal. Lograron el billete a la final con una canción cantada en sueco por primera vez en 25 años en una noche donde el idioma más escuchado fue el italiano. Y aunque Melody fue la encargada de representar a España, con una actuación «valiente y poderosa», como ella misma cantó sobre un escenario cambiante en luces y también en cuanto a la vestimenta de la artista, el sello español también llegó de la mano del representante de Noruega. Con 18 años, Kyle Alessandro cantó 'Lighter', una canción dedicada a su madre, quien superó un cáncer y que dejó al público atónico por su actuación y juego de luces, lo que contriubyó a ser el primero en conocer que estaba clasificado para la gran final.

El comienzo del festival no defraudó. El dúo VÆB comenzó con una energética electrizante actuación. Dos hermanos que se subieron a su barco para 'Remar' (como se llama la canción en español) y que consiguieron arrivar hasta la final de este próximo sábado. Y aunque movimiento sobre el escenario no les faltó en ningún momento, el público los aplaudió por su propuesta de seguir remando en la vida, pase lo que pase.

Pero el ritmo de la noche, que comenzó como si de un número de circo se tratara haciendo referencia a la tradición popular suiza y que acabó con un mensaje grabado de Celine Dior, quien ganó Eurovisión en 1988 precisamente en Suiza, bajó cuando llegó el turno del grupo portugués Napa. 'Deslocado', aunque consiguió le pase a la final, dejó al público de Basilea en sus momentos más bajos'. Aún así, parte del ritmo de la primera semifinal de Eurovisión fue gracias a Tommy Cash. El representante de Estonia llegó a Basiela para servir diversión con un Espresso Macchiato. Y pese a las horas a las que se subía al escenario, le valió para ser uno de los favoritos del festival. Aunque sus puntos no deben venir de Italia en un principio. Su canto a un Espresso Macchiato generó polémico en Italia y, pese a todo, cautivó al público, que le ha dado un pase a la final, después de que algunos de los asistentes del público pidiese bailar con este peculiar artista que se ha presentado sobre el escenario con un café roto antes de protagonizar una retaila de bailes peculiares para acabar ofreciendo «café para todos». «Can I dance with you?», se leyó entre algunos de los carteles de los asistentes.

En la segunda semifinal, programada para el 15 de mayo, se presentarán 19 países: Australia, Montenegro, Irlanda, Letonia, Armenia, Austria, Reino Unido, Grecia, Lituania, Malta, Georgia, Francia, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Israel, Alemania, Serbia, Finlandia.