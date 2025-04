Chanel, representante de España en Eurovisión: «Un mal resultado sería bajar del escenario sin dar el cien por cien»

j. moreno Viernes, 13 de mayo 2022, 00:12 | Actualizado 10:41h. Comenta Compartir

Sin ser eurofán, seguía el festival desde que era pequeña. A sus 31 años, la representante de España en el Festival de Eurovisión 2022, Chanel, llega al certamen europeo con la presión de haberse convertido en una de las grandes favoritas de la edición. Las apuestas más optimistas la colocan en un quinto puesto. Con la canción 'SloMo', RTVE se decanta este año por una propuesta con aires latinos y unos arreglos que hacen un guiño a las tradiciones españolas y latinoamericanas. Además, la artista catalana, de origen cubano, irá vestida con un mono negro y una chaquetilla de cuero, de inspiración taurina, con más de 50.000 cristales de 'swarowsky', diseñado por el cordobés Palomo Spain. El festival se emitirá mañana a partir de las 21:00 horas en La 1 de TVE, con los comentarios de Julia Varlea y Tony Aguilar, desde la ciudad italiana de Turín.

–¿Está siendo la experiencia en Eurovisión como esperaba?

Está siendo increíble. Creo que una experiencia como participar en Eurovisión no la voy a volver a repetir. Estamos todo el grupo que hemos venido a Turín exprimiéndola al máximo y disfrutándolo un montón, además de aprovechar cada momento para ensayar. Está siendo una experiencia digna de congelar en la mente.

–¿Siente el calor del público?

Muchísimo. Me he encontrado a personas en la calle y a mucha gente que me ha escrito. Ha sido muy bonito el poder verles en personas y recibir ese calor, con mascarilla siempre, por supuesto. Me hace ilusión recibir todo el rato mensajes de 'eurofans' o gente en general.

–¿Cómo lleva el peso de ser una de las favoritas de la edición?

Cada vez que me lo han preguntado, he respondido lo mismo. Me hace ilusión, pero no lo siento como una responsabilidad. Lo convierto en un motor para no bajar la guardia, seguir trabajando y continuar ahí arriba. Para mí, lo más satisfactorio va a ser bajar de ese escenario de Turín y que todo el equipo haya dado el cien por cien. Es la mayor satisfacción.

–¿Y no teme un mal resultado?

Nosotros no podemos controlar el resultado. Lo que controlamos es lo que vamos a hacer encima del escenario. Para mí, un mal resultado sería no haber dado el cien por ciento durante la actuación.

–¿Cuál cree que son los puntos fuertes de su candidatura?

Creo que uno de los puntos fuertes de la canción es la coreografía. La iluminación y las luces son increíbles. Las seis personas que estamos sobre el escenario tenemos una energía muy bonita. Es una canción para disfrutar y olvidar que venimos de pasar unos años muy malos en los que hemos tenido muchas cosas. Son tres minutos para disfrutar y celebrar.

–¿Que país ve como un duro rival? ¿Cuál es su favorito?

Yo tengo mis favoritos y me caen súper bien. Me gusta Ronela Hajati (Albania) y WRS (Rumanía). Son mis favoritos por lo personal.

–¿Recuerda la primera vez que tuvo contacto con la canción ?

Sinceramente, lo primero que pensé: 'quién me está espiando, porque esta canción me pega muchísimo'. Me encantó cuando la escuché por primera vez en la voz de Leroy Sanchez, que es el compositor de la canción.

–¿Tiene algún amuleto para su actuación?

He recibido un montón de consejos, donde me decían que disfrutara el momento y fuera feliz. Y eso estamos haciendo. Tengo miles de amuletos y también alguna que otra superstición, como entrar al escenario con el pie derecho.

–¿Cómo ha sido el camino hasta Eurovisión?

Ha sido muy duro, pero estamos todo el equipo trabajando todas las horas y todos los días para trabajar en la actuación del sábado. Ha sido duro, pero también sabíamos dónde nos metíamos. No nos estamos quejando.

–Ha vuelto a redes sociales. ¿Por qué ha decidido regresar en este momento tras dejar Twitter después del 'Benidorm Fest'?

–Salí de Twitter porque fue como una especie de reivindicación personal y ahora he vuelto con otro mensaje. Ha sido porque, primero, no tengo que esconderme de nada y con un mensaje de paz. Vamos a tener conciencia de que la salud mental es muy importante y que detrás de la pantalla hay una persona con sentimientos con la que tenemos que tener cuidado .

España actuará en el décimo lugar España actuará en la décima posición en la final de Eurovisión 2022, según ha informado la cuenta ofical de Eurovision en la red social Twitter. Así, abrirá la gala la banda We Are Domi representando a República Checa con la canción 'Lights Off' y la cerrará Stefan, el representante de Estonia con el tema 'Hope'. Chanel ha reaccionado a la noticia en sus redes sociales diciendo: «1+0=1. Voy siempre primera, nunca secondary».