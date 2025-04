Suecia, Serbia y la disco checa, a la final del sábado

We Are Domi (República Checa) durante su actuación en la segunda semifinal.

Chanel ya conoce a todos sus rivales para la gran final de Eurovisión 2022. El Pala Alpitour de Turín vivió este jueves la segunda semifinal con la clasificación de favoritas como la sueca Cornelia Jakobs con su 'Hold Me Closer', la serbia Konstrakta ('In Corpore Sano') o los checos We Are Domi, que pusieron a bailar a todos los espectadores con el 'Lights Off' que cerró la gala.

Entre las sorpresas, las eliminaciones de San Marino con su roquero 'Stripper' de Achille Lauro o de Irlanda (representada por Brooke y 'That's Rich'). Bélgica, Azerbaiyán, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia y Rumanía también se clasificaron. El martes ya se clasificaron Ucrania (la gran favorita del certamen), Noruega, Grecia, Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Moldavia y Países Bajos.

El corte de esta segunda semifinal demostró que los eurofans querían propuestas más diversas que las del pasado martes, donde predominaron unas baladas que tampoco faltaron en esta semifinal. Ahí están los trabajos del maravilloso Sheldon Riley y su 'Not The Same' (ojo a Australia el sábado), el pop operístico del polaco Ochman ('River') o la canción de Jakobs con el objetivo de llevar el séptimo máximo galardón a Estocolmo y empatar así en el primer puesto histórico con Irlanda.

Junto a estos artistas, pasaron el espectáculo (vaya presencia) de los georgianos Circus Mircus ('Lock Me In'), el rock clásico de The Rasmus con 'Jezabel', el show latino en inglés y español del rumano WRS y su 'Llámame' o la peculiar representación de Konstrakta. La artista balcánica se lava las manos en una palangana mientras canta los problemas de salud que sufren los artistas y las deficiencias de los sistemas sanitarios públicos.

Además de estos aspirantes, Chanel mostró parte de su espectáculo. La representante española estuvo nerviosa mientras charlaba con Laura Pausini, que no dudó en echarle una mano cuando Chanel se empezaba a hacer un lío con el inglés en la conversación. Esos nervios se debieron disipar y transformarse en una contenida alegría cuando vio la gran reacción del recinto piamontés. 'SloMo' gustó. Veremos qué pasa el sábado a partir de las 21:00 horas.

