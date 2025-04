J. Moreno Jueves, 10 de octubre 2024, 00:24 Comenta Compartir

Hace dos años que la actriz, modelo e 'influencer' Paula Echevarría (Candás, Asturias, 47 años) probó a sentarse en una mesa de jurado para realizar la difícil tarea de valorar el talento de los demás. Acostumbrada a estar en el otro lado, la 'socialité' dice que vive el espectáculo del programa desde primera fila y siempre hace sus valoraciones con respeto.

En esta nueva edición, 'Got Talent', el 'talent show' de Telecinco para la noche de los sábados (22:00 horas), incorpora a Tamara Falcó como jueza junto a Risto Mejide y Florentino Fernández.

–¿Qué tal con Tamara Falcó?

–Muy bien porque es genial, la verdad. No la conocía personalmente hasta que hemos llegado casi a la mesa de 'Got Talent', pero siempre la he visto como una chica muy sonriente, muy sincera y con ganas de dar algo bueno. Me ha transmitido eso siempre y la verdad es que no me he equivocado.

–¿Han hecho piña en el programa con el resto del jurado?

–Al estar codo con codo, al final acabas haciendo muchas migas. Esto es un poco 'Gran hermano'. Nos encerramos en el teatro durante muchos días, muchas horas y al final es una manera que tienes de conocer muy rápido a la gente, no tienes escapatoria.

–¿Ha encontrado mucho talento?

–Creo que esta está siendo mi edición favorita, me lo estoy pasando increíble. El 'casting' es muy bueno, con unas disciplinas que, aunque hayamos visto, todos están apuntando cosas diferentes.

–¿Le cuesta menos decir que no?

–Decir que no cuesta siempre. Venir a un escenario no es nada fácil. He hecho un millón de 'castings' en mi vida y ponerte a hacerlo con público, con cámaras, que sabes que va a salir en la tele… De hecho, cuando digo no, siempre suelo hacer una crítica muy constructiva y que sirva de aprendizaje. Dios me libre a mí nunca de decirle a nadie que no vale para algo. Sin embargo, a veces hay gente que no vale para algo y nadie se lo dice.

–¿Tiene algún talento friki para lucir sobre el escenario?

–Yo soy muy friki. Puedo salir a hacer cualquier mamarrachada al escenario. Me atrevo con todo, es más, he comentado a mis compañeros que los jueces deberíamos hacer algo y me han mirado diciendo: «¿Estás loca?». Yo hago lo que sea, que lo haga bien es otra cosa, pero atreverme, me atrevo.

–¿Ha visto alguna cosa en 'Got Talent' que luego ha intentado aprender por su cuenta?

–En mi vida he empezado todo y no he terminado casi nada. Yo toqué hasta la gaita, tuve mis intentos pero dije que no era lo mío.

–¿Echará de menos a Edurne?

–En 'Got Talent' somos cuatro perfiles muy distintos. Echas de menos a la persona, porque al final estás con ellos durante el tiempo, pero está el teléfono y quedar a tomar un café o hacernos videollamadas. La vida no se acaba si te vas del mismo programa, podemos seguir siendo amigos toda la vida.

–¿Tienen grupo de WhatsApp?

–Por supuesto. Se llama 'Got Talent', somos pocos originales (risas). Estamos los del programa; al final los jurados que se van yendo van saliendo pero por una cuestión de no darles la tabarra, porque muchas veces hablamos de cosas de trabajo, de la mesa, de cuando está en emisión, las audiencias, etcétera.

–¿Cómo ha visto su evolución como jurado?

–Al principio pensaba que si lo que iba a decir estaba bien o era correcto, pero ahora digo lo que me apetece. Me lo estoy pasando genial y estoy siendo sincera con todos los aspirantes. La experiencia te da la tranquilidad de sentarte y disfrutar al cien por cien. Vivo el espectáculo desde la primera fila y doy mi opinión desde el respeto.

–¿Tiene algún número que recuerde con especial cariño?

–Recuerdo el primer pase de oro que di. Era una pareja que bailaba y era duro. La danza hablaba sobre los malos tratos y me quedé sin palabras. Fue brutal. Apenas pude pronunciar las palabras 'pase de oro' por la emoción que tenía, que era mucha. Recuerdo también con mucho cariño otro de la edición 'All Stars' de 'Got Talent España'. Era un cantante se llamaba Tom Ball y, desde aquel día, lo escucho a menudo.