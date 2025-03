«No me puedo acostumbrar a las grandes audiencias»

Ocho nuevos famosos se enfrentarán a duros retos para conseguir la victoria en la tercera edición de 'El Desafío'. El presentador Roberto Leal (Alcalá de ... Guadaíra, Sevilla, 43 años) repite al frente de este formato que se emite mañana a las 22:00 horas en Antena 3 y que compagina con la conducción cada tarde del exitoso 'Pasapalabra'. Jorge Lorenzo, Ana Guerra, Florentino Fernández, Rosa López, Boris Izaguirre, Mariló Montero, Jorge Blanco y Laura Escanes son los participantes de la temporada, que fue líder de audiencia en su estreno el pasado viernes con un 20% de cuota y más de 2,3 millones de espectadores

-¿Se han superado los famosos en esta tercera edición de 'El desafío'?

-Los participantes vienen ahora mucho más concienciados de a qué se van a enfrentar. No conocen cuáles van a ser los retos y los desafíos, pero si saben que no vienen sólo para salir por la tele. Es un programa, sí, pero detrás hay un trabajo de dedicación y esfuerzo, que depende de cada uno de ellos. El jurado es subjetivo pero si no trabajas, este formato no está hecho para ti. Los famosos se superan porque saben que va a haber tensión, emoción y momentos en los que, literalmente, se van a jugar la vida. Hay mucha seguridad y no hacemos el tonto, pero hay cosas que se te pueden escapar de las manos.

-¿Hay más riesgo que en otras temporadas?

-En la búsqueda de nuevos desafíos, al final estás buscando superarte, lo que implica más emoción y, por consiguiente, más riesgo y peligro. Las pruebas pueden ser similares a las de otras ediciones, pero los retos son para decir 'dios mío, ¿de verdad vamos a ver a una Rosa López o Mariló Montero hacer esto?'. Pues sí, lo han hecho porque no les quedaba otra.

-¿Cuál es el desafío más impresionante este año?

-Hay una prueba con la lluvia que estéticamente ha sido preciosa, pero técnicamente fue muy complicada a la hora de ejecutar. Era una coreografía bajo la lluvia que quedó muy bonita, pero en la que hubo muchos resbalones, donde el concursante se está jugando el tipo. También me están sorprendido los retos con fuego. Hemos vivido mucha tensión en plató por eso. No dejo de estar pendiente de todo el programa, pero a veces me encuentro con cosas que no aparecían en mi guion. Y la apnea, para mí, sigue siendo la prueba reina.

-¿Algún concursante le ha quitado la idea preconcebida que tenía sobre ellos?

-Laura Escanes, a quien sólo la conocía por redes sociales, me ha sorprendido para bien. La comencé a seguir un poco antes de empezar la edición. Me ha parecido una persona seria, competitiva y que se lo ha currado. Ella quería demostrar muchas cosas y lo ha logrado. Mariló Montero me ha enamorado como concursante; es una mujer valiente, muy trabajadora. Ella no tenía horarios y se ha dejado la vida en el programa. Y también Flo me ha gustado mucho, porque siempre le he admirado. Tenerlo como compañero ha sido muy guay y verlo emocionarse ha sido entrañable.

-¿Qué tiene este programa que os genera tanta emoción?

-Porque se pone sobre el plató el culmen de un trabajo que se ha preparado durante mucho tiempo, horas y dedicación. Estamos viendo la meta de los concursantes en los desafíos. Es emocionante ver cómo lo consiguen y también cuando no, y se derrumban tras prepararlo durante semanas. Es un programa que te toca la fibra.

-Han pasado ya tres años del final de 'OT', ¿el formato está preparado para volver a televisión, por ejemplo, a Antena 3?

-Han pasado cinco años desde la edición que coincidí con Ana Guerra. Yo no sé si va a volver. No soy ejecutivo de la cadena ni parte de la productora. Le tengo mucho cariño a 'Operación Triunfo'. Es un programa en el que se transmiten unos valores maravillosos y tiene a grandes grupos de jóvenes fans detrás para que el formato vuelva. Poco puedo decir ahí, pero sí que pienso que de alguna forma 'OT' no ha acabado. No sé ni cuándo ni dónde regresará, pero es un programa que forma parte de nuestra vida y siempre ha sido así.

-¿Se acostumbra a ser el programa más visto del día?

-No me puedo acostumbrar a esas grandes audiencias. Como profesional, al igual que otros compañeros, hemos pasado por muchas etapas y formatos a lo largo de nuestra carrera. Estamos felices y contentos. Cuando veo que hemos hecho un 24% o 25% de 'share', me sigo sorprendiendo como el primer día, pero no te puedes acostumbrar a eso. Puede llegar algún día en que ese dato no vuelva, porque esto es la tele. Lo que si hago es disfrutar de estos momentos. Se acabarán, pero mientras tanto, a disfrutar de un concurso como 'Pasapalabra', que ha tenido un renacer en Antena 3 maravilloso.