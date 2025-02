J. Moreno Sábado, 27 de abril 2024, 00:27 | Actualizado 08:10h. Comenta Compartir

Averiguar el talento que ocultan diez invitados es el objetivo que comparten dos equipos de dos jugadores cada uno en 'Adivina qué hago', el concurso de Telecinco para la noche de los sábados (22:00 horas) que regresó tras su anterior etapa en Cuatro. De nuevo, Santi Millán (Barcelona, 55 años) presenta este programa que compagina en la cadena con el exitoso 'Got talent', que regresará próximamente con la ausencia de Edurne en el jurado.

–¿Qué es 'Adivina qué hago'?

–Es un concurso donde la intuición puede tener premio, donde jugamos con los prejuicios, con las primeras impresiones. Hay diez personas y diez talentos que desconocen cuáles son, y tienes que relacionarlos.

–¿Tenía la esperanza de que volviera el programa tras su anterior etapa?

–La verdad es que nosotros estamos muy contentos. Es un formato que se desarrolló en España y, después, se ha vendido en muchos países como Estados Unidos. A nosotros nos pilló una época complicada, con la pandemia y demás. Creo que está muy bien retomarlo con energías renovadas.

–¿Ha habido cambios?

–La esencia del programa es la misma, que es descubrir el talento oculto de los personajes que vienen. Pero ha cambiado el dinamismo y el decorado.

–¿Ha desarrollado alguna habilidad para descubrir los talentos de la gente por la calle?

–Sí. Creo que eso en 'Adivina qué hago' ayuda mucho porque vas viendo mucha gente y ves patrones que se repiten, aunque en este programa jugamos mucho al engaño.

–En su caso, ¿qué talento jamás pensaríamos que tiene?

–Es que de mí se ha visto todo ya… Y además de verdad (risas). Tengo poco que esconder. Mi pasión hubiera sido cantar.

–¿Por qué no lo hizo?

–No tengo voz. Dios ya dijo 'el tío es guapo, inteligente, gracioso, y divertido, así que ya está bien'.

–En Spotify tiene alguna canción

–Si pones mi nombre salen canciones mías. No es que sea compositor, pero cantaba. Tengo un dúo con David Summers, de Hombres G, grabado en estudio, y con eso te lo digo todo. Y con Estopa también grabé una canción, 'Pacto entre caballeros', para una gala benéfica.

'Got Talent'

–Llega su concurso al sábado, contra 'La voz kids'. ¿Cómo vive las audiencias?

–Quien más lo sufre es la cadena claramente, y nosotros al final también. Esto es como abrir una tienda y que no te importe que la gente venga a comprar. Nos preocupa, pero intentamos centrarnos y ocuparnos en las cosas que podemos controlar.

–Y, próximamente, volverá con 'Got Talent'. ¿Cómo ha vivido la salida de Edurne?

–No es que me sorprendiera, es que me supo mal porque es como cuando tu hijo te dice que se va de casa. Con Edurne llevábamos desde el primer programa, me parece una tía excepcional, es un amor y creo que será muy difícil sustituirla. De hecho, es que no hay que sustituirla, habrá que buscar otra cosa porque ella era la mejor, pero también entiendo que después de nueve años cambie.

–Si pudiera elegir, ¿a quién le gustaría ver en su silla?

–¡A Sofía Vergara! Que me encanta.

–Además de presentador, también es actor, ¿dónde se siente más cómodo?

–En casa, ahí me veo imbatible (risas). El hecho de sentirme cómodo no depende tanto de lo que esté haciendo, sino de con quién lo estoy haciendo. El género no determina la comodidad. En este programa me he sentido muy cómodo y arropado, porque lo he hecho con la gente de Fremantle que nos conocemos mucho, y me lo he pasado muy bien.

–¿Le gustaría dar el salto a otro género? ¿Se ve presentando 'realities'?

–De momento no. A mí me gusta mucho el formato 'Supervivientes' para participar, por ejemplo. Pero claro, ahora es otra cosa. A día de hoy no creo que sea un programa de supervivencia y yo no creo que sea un perfil de 'reality'. Ni de presentar ni de concursar. No soy una persona que busque el conflicto. Daría muy poco juego.

–En esta nueva etapa de Mediaset, ¿qué le apetece hacer?

–Los informativos, porque tengo una gran credibilidad (risas). Si te digo la verdad, mirando lo que hay en la parrilla, creo que elegiría 'Got talent' o 'Adivina qué hago'. Son programas que hago porque realmente me gustan y lo paso muy bien haciéndolos. No soy un presentador al uso. Presentando otro tipo de formatos ni estaría cómodo ni lo haría bien.

–¿Y alguna serie en la que le gustaría participar?

–Me hubiera encantado participar en 'La Mesías'. Es una maravilla de serie. Me parece un lujo que se pueda hacer algo así en nuestro país. Es de un talento espectacular y además han sabido tratar un tema muy complicado, de una forma muy hábil. Son unos putos artistas.