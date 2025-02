J. Moreno Madrid Miércoles, 19 de abril 2023, 00:32 Comenta Compartir

Tras encarnar al implacable Freddy en la exitosa 'Vivir sin permiso', el actor Edgar Vittorino (Barranquilla, Colombia, 34 años) se incorpora al equipo artístico de la segunda temporada de 'Desaparecidos. La serie'. En la ficción interpreta a Rubén Ramallo, un joven de madre española y padre colombiano que ha vivido a caballo entre ambos países, y que mantendrá diversos encontronazos con la inspectora Sonia Ledesma (interpretada por la actriz Michelle Calvó), mientras guarda una estrecha relación con una banda de narcotraficantes.

En la nueva entrega de la serie, que emite esta noche Telecinco a las 23:00 horas, el hallazgo accidental de unos huesos de mujer calcinados en una furgoneta abandonada en un desguace arroja nueva luz sobre un antiguo caso de desaparición que investiga el equipo liderado por el inspector jefe Santiago Abad (Juan Echanove).

-¿Cómo le ha acogido este serie de ficción en la que es su segunda temporada?

-En lo personal fue muy fácil entrar con ellos porque todos estuvieron con total disposición a acogerme. Lo más difícil fue, quizás, coger el ritmo de rodaje que tenían. El equipo ya llevaba juntos una temporada y se notaba que los actores tenían los personajes muy bien construidos, con un ritmo que a mí todavía me costaba en las primeras semanas. Poco a poco fui entrando en ese ritmo de trabajo, pero la verdad es que me ponía bastante nervioso cuando trabajaba con Juan Echanove.

-¿Qué pensó cuando le ofrecieron interpretar al personaje de Rubén Ramallo?

-Lo que más me ha gustado de este personaje, desde el primer momento, era esa posibilidad que tenía de transformación. Hoy en día estamos viendo eso en muchos hombres y Ramallo es uno de ellos. Está repensando su manera de ser hombre. A mí este papel también me está ayudando en lo personal, a abrirme a otra forma de ser, en la que ser más empático, sensible y libre. Y eso se ve en la serie, porque Ramallo viene de una unidad de estupefacientes, donde hay agentes, por decirlo de alguna manera, más fuertes y duros. En la unidad de desaparecidos tiene que aprender a tratar de otra forma a la gente.

-¿Ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre qué sería capaz de hacer si sufre alguna desaparición tan dramática como las que se ven en la serie?

-Es una pregunta que si te la haces te genera un profundo miedo. ¿Qué pasaría si desapareciera tu hermano o abuelo? Es una sensación horrible. Cuando hay un homicidio, encuentras al muerto, una bala o un cuchillo, pero con las desapariciones no encuentras nada. No hay ninguna pista. Esa es la escena fantasma de la serie. Los policías tienen que partir de la nada para encontrar a la persona. Es una labor mucho más difícil que requiere a veces incluso más tiempo del que hay. Yo creo que no podría dormir o descansar si me ocurriera algo así.

«Si la ficción española ha tenido tanto éxito a nivel internacional con sus series es porque están muy bien escritas»

-En España le hemos conocido en series como 'Vivir sin permiso'. En esta ocasión, rompe con un perfil de personaje totalmente distinto a lo anterior a lo que habíamo visto.

-Eso es algo que yo no me planteo. Cuando interpretas a un personaje de los 'malos', te diviertes rodándolo porque no tiene nada que ver contigo. Hay que jugar más con la imaginación porque son cosas que jamás harías. Ramallo me ayudó a cambiar a positivo aspectos míos.

-Telecinco está emitiendo actualmente la segunda temporada, pero en Prime Video ya está disponible la tercera. ¿Habrá una cuarta tanda de capítulos en el futuro?

-No sé si hay algo para una próxima temporada. Terminamos de grabar la tercera, se habló de la posibilidad de continuar, pero se ha quedado ahí. No nos han dicho nada. La gente debe verla mucho en Telecinco, y después en Prime Video. En redes sociales sí que me escriben pidiéndome una cuarta temporada.

-¿Cómo se ven las series de ficción españolas desde fuera de nuestras fronteras?

-Creo que las series españolas destacan por los guiones. Están muy bien escritos y eso te lo dicen compañeros actores o directores de otros países. Son historias muy bien narradas. En España tenéis, por ejemplo, a Álex Pina, que es una gran estrella a nivel mundial como guionista. Y creo que si la ficción española ha tenido tanto éxito en estos últimos años a nivel internacional con sus series es porque están muy bien escritas.

-¿Hacia dónde le gustaría dirigir su carrera como actor? ¿Le gustaría quedarse en España?

-A mí me gustan los cambios y los retos. Me vine de Colombia precisamente por eso, por descubrir otras posibilidades con otros personajes y conocer otra manera de trabajar. En España me siento muy cómodo, pero me gusta ir cambiando. También voy a hacer una comedia diaria en TVE, que se llama '4 estrellas'. Eso es lo que me gusta, porque un actor que hace siempre lo mismo no es un actor. Intento buscar y encontrar nuevas experiencias con la que pueda sorprenda a los espectadores cuando me vean.