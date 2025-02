Pinocho es mi hijo. Pinocho es el niño de madera de la pantalla y, también, el niño que tose en su dormitorio, como todas las ... últimas noches. Tiene una tos seca, de esas que se pasan todo el día agazapadas en la garganta, esperando a que sea la hora de dormir para cantar su amplio repertorio. El que canta de verdad es Pinocho, el de Guillermo del Toro, en un circo cargado de futuro. Decido pausar la película para llevarle un poco de agua al niño, al mío, a ver si se calma la maldita tos. Cuando vuelvo al sofá, reina un silencio absoluto en la sala y en la pantalla, congelado junto al logo de Netflix, hay una sonrisa de madera tierna y hermosa. Y entonces lo pienso: Pinocho es mi hijo.

Pinocho es mi hijo y el de todos aquellos que, de repente, nos hemos descubierto como Geppetto. Hace nada, un chas, el cuento trataba de un chaval que vivía aventuras y volvía a casa y aprendía que las mentiras no eran buenas consejeras. De pronto -de un bofetón rápido y maleducado, diría yo-, resulta que es la historia de un padre que quiere arropar a su hijo.

¿Cómo no me había dado cuenta antes?, me pregunto, extrañado ante la evidencia. Entonces, en algún momento, Pepito Grillo escribe en su diario «lo que ocurre, ocurre». Y me doy cuenta, claro, de que si ocurre, ocurre. Y resulta que ha ocurrido. La película de Guillermo del Toro es arrebatadora, de una hondura preciosa y preciosista.

Al terminar, todavía sobrecogido por el milagro de la vida, veo que es la una y media de la madrugada del 6 de enero. Bajo el árbol del salón hay sombras agazapadas, formas regias y rectangulares que un día hablaban de mí. El niño tose otra vez, pero ahora lo hace levemente. Me acerco hasta su dormitorio y le arropo por Geppeto y por la magia. Porque lo que ocurre, ocurre.