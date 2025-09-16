HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. EFE

La participación de España en Eurovisión enfrenta a los partidos

Vox tilda de «cortina de humo» la polémica y Compromís exige a RTVE que tampoco retransmita el festival si participa Israel

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:05

La posible ausencia de España de Eurovisión si Israel continúa participando en el certamen ha enfrentado este martes a los partidos. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de extender una «cortina de humo» para «no hablar de la corrupción».

«Ni la música ni el deporte tienen nada que ver, afortunadamente, con la política. Ojalá la política aprendiera más del deporte y de los valores del deporte, del sacrificio, de la entrega y del servicio, que es lo que tendría que hacer este Gobierno», ha dicho Millán, que ha señalado a Sánchez por «utilizar a las víctimas de Gaza como escudos humanos» para distraer la atención de la opinión pública.

El debate sobre Eurovisión«es politizarlo absolutamente todo, etiquetarlo absolutamente todo». «Si no estás de un lado, estás del otro, y si no, no eres merecedor y vas a recibir el repudio del Gobierno», ha agregado Millán.

En sentido contrario, el diputado de Compromís en el Grupo Parlamentario Sumar Alberto Ibáñez ha exigido no solo la salida de España de Eurovisión, sino que, si participa Israel, RTVE no retransmita el festival de música. «Dar segundos para transmitir la idea de que un país genocida como Israel es un país moderno o 'LGTBI friendly' no puede estar en la hoja de ruta de una televisión pública democrática y, por tanto, no basta con que España no participe si se permite participar a Israel», ha indicado Ibáñez, que ha apuntado a que, en estos acontecimientos deportivos o culturales, debe tratarse a Israel como Rusia. «No hay que darle espacio», ha añadido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Una vaca suelta en la autovía A-66 provoca largas retenciones
  4. 4 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  5. 5 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  6. 6 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  7. 7 Detienen a un agresor sexual reincidente por atacar a una mujer en Cáceres
  8. 8 El párroco del Espíritu Santo coloca la bandera palestina a un Cristo durante una romería en Cáceres
  9. 9 El único restaurante de Extremadura que tiene estrella verde Michelin: tiene almazara eco y un hammam
  10. 10 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La participación de España en Eurovisión enfrenta a los partidos

La participación de España en Eurovisión enfrenta a los partidos