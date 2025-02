J. Moreno Sábado, 3 de agosto 2024, 00:20 Comenta Compartir

Es el más veterano del programa tras la salida de Edurne. El publicista Risto Mejide (Barcelona, 49 años) se vuelve a sentar en la mesa del jurado de la próxima edición de 'Got talent', que regresará en septiembre a Telecinco y donde debutará la 'socialité' Tamara Falcó para valorar a los artistas. El 'talent show' también contará un año más con Paula Echevarría y Florentino Fernández como jueces.

-¿Todavía se sorprende en el programa?

-Creo que este programa tiene una capacidad extraordinaria para sorprender a cualquiera. Y a mí me gusta definir 'Got talent' como tomarle el pulso al talento mundial. Y hay una pregunta, esa de que si todavía quedan talentos para sorprender, que espero que no me hagan más. Esa cuestión no se la hacen nunca al Real Madrid, y sigue fichando cada año. Esto es lo mismo, pero a nivel artístico.

-Y 'Got talent' proyecta a nivel mundial a muchos artistas.

-Ese es el tema y se habla poco de ello. Me gustaría que saliera más en los medios la oportunidad laboral que supone 'Got talent' para los participantes. Es un cambio brutal. Hemos tenido casos de artistas que han llegado a tener un espectáculo fijo en Las Vegas, pero nadie habla de ello. La gente viene y le cambia la vida. La gente buena.

-A Rosalía, por ejemplo, le dijeron que no en 'Tu sí que vales' y triunfó después.

-Yo no estaba en aquel programa, pero es verdad que aquí puede hacerlo mal gente que es muy buena. Hay nervios, que no hayan elegido una buena pieza o que tengan un mal día. Nosotros juzgamos actuaciones y no artistas. Esto es muy importante. Juzgamos lo que se ha visto sobre el escenario de 'Got talent'.

-¿Hay alguna disciplina o tipo de actuación de la que esté un poco cansado?

-Llevo 18 años desde que me senté por primera vez en 'Operación triunfo'. Me sigo sorprendiendo con cosas que veo como un privilegiado desde la primera fila. Pero es cierto que después de ver tantos números y actuaciones, algunas parecen repetitivas, aunque eso no significa que dejen de sorprenderme.

-¿Se ha arrepentido de haber dado algún no?

-Seguramente, pero para eso están mis compañeros que suelen decir que sí. Es algo que nos ha pasado a todos en algún momento.

-¿Cómo lleva que se le haya colgado la etiqueta de ser el más duro del jurado?

-Yo creo que no lo soy, lo que pasa es que los medios solo replican cuando digo que no. Doy muchos síes por temporada, pero no son destacables. Lo llevo bien, ya son 18 años en estas labores.

-También le hemos visto llorar en el programa. ¿Cuánto hay de verdad en esas emociones?

-¿Me ves actor? ¿Crees que puedo actuar? ¿Viste cuando aparecí en el cameo de 'Los Serrano'? Lo hice como el culo. Soy el peor cameo que pasó por la serie. Yo no sé utilizar las emociones, son las emociones las que me utilizan a mí. El actor se dedica a engañar a la cámara y yo soy lo que veis. Intento hacerlo de la manera más profesional posible y las emociones salen por donde salen.

Ausencia de Edurne

-¿Echa de menos a Edurne tras su salida de 'Got talent'?

-La echo de menos y la echaré de menos siempre que me siente en una mesa de jurado, pero entiendo su necesidad de hacer otras cosas y dedicarse más a la música.

-¿Qué tal ve a Tamara Falcó como jurado?

-He notado muchos prejuicios sobre Tamara Falcó. En este formato se está enfrentando a muchísimas suspicacias con respecto a ella. Yo no las tenía porque no la conocía de nada. Tamara tiene el mismo derecho y la misma legitimidad que tenía yo el primer día que me senté en 'Operación triunfo' o el que tuvieron Flo o Paula Echevarría cuando comenzaron. Me parece una buena oportunidad para derribar prejuicios sobre Tamara. Ella os va a sorprender a todos, tanto como me ha sorprendido a mí.