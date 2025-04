Norma Duval, María Zurita y Patricia Conde, a 'MasterChef Celebrity'

I. C. R. Madrid Lunes, 9 de mayo 2022, 18:22 Comenta Compartir

Mientras la temporada diez de 'MasterChef' sigue en emisión en La 1 de RTVE, la Corporación acaba de anunciar que la temporada siete de la versión protagonizada por famosos, 'MasterChef Celebrity', se comenzó a rodar ayer, con nuevos personajes dispuestos a someterse al veredicto implacable del jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

La séptima edición del talent producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia reunirá a quince grandes nombres del entretenimiento y la cultura de nuestro país que deberán demostrar sus dotes culinarias y aprender todo tipo de elaboraciones a un ritmo trepidante.

Desde la semana pasada, han ido desvelándose los nombres que se darán cita en esta edición del programa y la relación ya está completa. Los protagonistas de la nueva entrega serán la artista Norma Duval, la cantante Ruth Lorenzo, representante de España en Eurovisión 2014; las presentadoras Patricia Conde y Lorena Castell, el cómico Xavier Deltell, los actores Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr. y Daniela Santiago; la empresaria y prima de Felipe VI, María Zurita; la diseñadora y jurado de 'Maestros de la costura' María Escoté; el periodista deportivo Nico Abad y la aristócrata Isabelle Junot.

Uno de ellos se convertirá en el sucesor de Miki Nadal y Juanma Castaño, ganadores de 'MasterChef Celebrity 6', que conquistó a jurado y espectadores en una final que siguieron más de 2,6 millones de espectadores (24,4% de cuota), récord de temporada.

Será difícil, sin embargo, que esta nueva edición supere a la anterior, que contó, entre otros participantes, con Samantha Hudson, Arkano, David Bustamante, Carmina Barrios, Tamara, Terelu Campos, Victoria Abril, Yotuel y Verónica Forqué. Cabe recordar que 'MasterChef Celebrity 6' vivió una fuerte polémica tras el abandono de la actriz, que dio muestras de su mal genio y de su mal estado de ánimo en algunas de las pruebas. «No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. Qué bien lo estoy pasando y qué lástima siento por no poder estar a la altura pero es que no cuerpo, mi cuerpo no puede. Volveré cuando esté buena», dijo entonces quien regresó para la final.

El último programa se emitió el 29 de noviembre de 2021. Catorce días después, el 13 de diciembre, la Policía Nacional halló el cadáver de la actriz en su domicilio. Forqué, de 66 años, se había quitado la vida.