Desde Valencia

Costaba mucho entender que Susanna Griso o Ana Rosa (y sus equipos) hubiesen podido llegar a algunas de las zonas afectadas por la DANA en la Comunitat Valenciana, mientras que en muchas de estas localidades seguían esperando que apareciesen las máquinas para retirar los escombros ... o para abastecer a los cientos de damnificados con los víveres y materiales que necesitaban. Hay cuestiones que escapan a la razón. Y otras que deberán ser aclaradas a su debido tiempo por los responsables políticos. La tele, como no podía ser de otra manera, se ha desplazado esta semana hasta el lugar de los acontecimientos para narrar lo que estaba sucediendo. Cada uno a su manera, cada cual dirigido a su audiencia. Las circunstancias, por adversas que sean, no varían las formas de comunicar de determinados magacines y de sus presentadoras. Ya lo juzgarán quienes lo ven, ese es otro tema.

Que todas las parrillas se hayan modificado desde el pasado miércoles es lo lógico. El mayor desastre natural en años en nuestro país merecía una cobertura extraordinaria. Lo ilógico fue que el mismo martes por la noche las cadenas generalistas no modificasen su programación, teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo en los alrededores de Valencia. El 24 horas de TVE cambió la escaleta de su tertulia. Hicieron lo que pudieron, pero cayeron en lugares comunes, no llegaban a ningún término. No era eso lo que cabía esperar de una emisora pública. Afortunadamente al día siguiente reaccionaron. Y desde entonces se han volcado en contar lo que está ocurriendo en municipios como Utiel, Paiporta o Massanassa. Sin descanso, en todas sus franjas horarias. Por desgracia esa atención seguirá siendo precisa en las próximas jornadas. La televisión tiene ese poder. Acompaña, amplifica, anuncia. Conviene que los que trabajan en ella lo recuerden.