¿Cuánto vale un presentador? Pues depende de con quien se compare y, sobre todo, de los beneficios que reporte su imagen. Los sueldos de ... la tele generan controversia. Y es lógico, son cifras altas, que llaman la atención y cuesta entenderlos si no se ponen en su propio contexto. Sobre todo para el común de los mortales que pelea para llegar a fin de mes. Suele haber mucha especulación en torno al tema, excepto en el caso del ente público, que ha de desvelar al Consejo de Transparencia lo que cobran sus estrellas. Por eso sabemos lo que ganan por cada programa rostros como Jaime Cantizano, Paula Vázquez o los jueces de 'Masterchef'. Que TVE no tenga publicidad no quiere decir que no persiga atraer al mayor número de público posible. Y para eso ha de competir con precios de mercado.

De la suma económica que más se ha hablado últimamente ha sido de la que ha costado que Broncano fiche por La 1 para competir con 'El Hormiguero'. Y se hace en ocasiones con poco rigor y fines bastante partidistas, algo que ya no sorprende en nuestra política. Se menciona la cantidad que percibirá la productora -28 millones- como si se hubiese eliminado de otras partidas, cuando no es así, o como si fuese extraordinaria en comparación con la destinada para otros espacios. Sin ir más lejos, el presupuesto de la serie que ahora se emite en esa misma franja es similar. Habrá quien piense, por todo lo escuchado en los últimos días, que es el propio cómico el que se embolsará solito los 28 millones y no todo el equipo necesario que hay detrás para que un magacín de estas características se ponga en marcha. Y todavía dará más de sí. Nunca pensó 'La Resistencia' que daría tanta munición a algunos partidos.

