Comenta Compartir

Cincuenta y nueve segundos me parecía, hace 20 años, una cantidad ridícula de tiempo para ofrecer una respuesta elaborada. Y me lo sigue pareciendo ahora, ... 20 años después. Hace dos décadas apenas existían programas de debate en horario de máxima audiencia, porque se consideraba que era un contenido que no interesaba a grandes audiencias. A TVE se le ocurrió estrenar uno con la peculiaridad de que las intervenciones no podían sobrepasar el minuto y que una vez se llegaba a ese límite se bajaba el micrófono del participante.

Los tiempos habían cambiado mucho desde que 'La clave' triunfaba en la cadena pública, por lo que este nuevo giro fue bien recibido por la audiencia, que respaldó la propuesta al menos en las primeras temporadas. '59 segundos', sin embargo, instauró uno de los males mayores de la televisión actual, el de la tiranía de la brevedad. Si hay una frase que los moderadores repiten constantemente a sus invitados en este tipo de tertulias –que desde entonces pueblan las parrillas de todos los canales– es «sea breve». Los presentadores no piden a los expertos o periodistas que sean veraces, precisos o coherentes. Lo único que les importa es que vayan rápido, para que el ritmo no se pare y que el espectador no cambie de cadena. Y esa dependencia de los mensajes cortos ha empobrecido mucho los debates. Por eso cuando en el regreso de este formato Gemma Nierga aseguró que no dejarían de escuchar una buena respuesta por la «dictadura del tiempo» me alegré y aplaudí que la nueva presentadora concediese 59 segundos más a aquellos discursos que lo necesitasen. El juego está bien, pero lo que realmente está mejor es que quienes opinan en cualquier parte tengan las condiciones y la preparación suficientes para hacerlo adecuadamente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión