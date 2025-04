La isla de Telecinco

Telecinco vive en una isla literalmente. Rodeada de agua, para intentar no hacer aguas. Entre República Dominicana y Cayo Cochino. En la primera pasa varias ... noches a la semana provocando tentaciones y en la otra acaba de lanzar desde el helicóptero a los últimos supervivientes, a los que espera sacarles mucho rédito en los próximos meses. Es increíble el interés que siguen suscitando los saltos al mar de este programa. Hemos pasado de que salte Isabel Pantoja a que lo haga Arkano, eso es lo que en la cadena de Mediaset entienden por evolucionar.

El mundo sigue su curso, pero el canal de Fuencarral permanece aislado en su propia realidad. Y no porque no quiera salir. Ha intentado cruzar el océano pero su audiencia no le deja. En los últimos meses ha estrenado programas de baile, musicales sobre famosos y concursos de canicas pero los espectadores no han respondido a este giro de contenidos. Le siguen funcionando algunos clásicos. La gente quiere seguir escuchando a Sandra Barneda decir lo de «hay más imágenes para ti» y a Jorge Javier conectando con la palapa. El regreso del 'reality' de aventuras logró el pasado jueves superar el 21% de 'share', la mejor cuota para el debut de un formato de entretenimiento en televisión esta temporada. El dato, pese a todo, no le permite liderar el día. Como tampoco lo ha logrado en jornadas anteriores pese al buen funcionamiento de 'La isla de las tentaciones'. Antena 3 mantiene posiciones. ¿Cómo puede Telecinco salir de esa encrucijada? Lo que parece claro es que no debe huir de lo que ha sido, sino tomar como punto de partida su ADN y tratar de ofrecer una mejor versión, renovada, acorde con los tiempos actuales. Todo lo que sea salir de esa isla está condenado al fracaso.