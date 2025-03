La gran noche del pop

Comenta Compartir

Me pregunto si hoy en día sería posible un 'We are the world', el tema que escribieron Lionel Richie y Michael Jackson en 1985 y ... cuyos beneficios estaban destinados a acabar con el hambre en Etiopía. No tanto porque para grabarla hubiese que reunir a 46 profesionales, estrellas de la época, que han pasado a la historia de la música, y accedieron a juntarse en una noche para sacar adelante el proyecto. Sino porque somos mucho más descreídos, porque como sociedad hemos perdido la ilusión por este tipo de acontecimientos excepcionales.

Los años 80 y 90 fueron propicios para festivales benéficos, discos conmemorativos, telemaratones... Nos volcábamos con estos eventos especiales, salvábamos nuestras diferencias por buenas causas. Algo que es impensable en la actualidad en la que todo se polariza, desde una mascletà hasta una canción de Eurovisión. Netflix ha estrenado un estupendo documental en el que descubre los entresijos de aquella velada en la que Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Ray Charles, Tina Turner o Kenny Rogers ajustaron tonos para cantar al unísono el tema en cuestión. Incluso Bob Dylan estuvo allí, aunque a juzgar por sus caras se notaba que debía de estar pensando en qué momento había accedido a participar en aquel sarao. No estuvo Prince, algo con lo que se especuló mucho en la época (se habló de rivalidades con otras celebridades), pero que una vez visto el documental parece que tuvo más que ver con sus propias fobias y manías que con un posible choque de egos. Si hubo egos se disimularon. Nunca trascendieron. Tampoco ahora se sugieren excentricidades ni rivalidades. Nos hartamos de oír 'We are the world'. En el sentido estricto de la palabra. Su éxito resultó arrollador. Volver a aquella noche es volver a un tiempo en el que era posible entenderse.

