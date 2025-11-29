HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura?
Noemí Galera y Chenoa, en el centro, junto al resto de responsables de ´Operación Triunfo E. C.

'OT' y 'GH', la cara y la cruz

Crítica TV ·

Caso diferente es el de los 'talents' y 'realities' que triunfaron a principio de siglo y que han llegado hasta nuestros días con distinto estado de salud

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

No es fácil envejecer. Tampoco para los formatos de televisión. Estos no escapan del edadismo y no tienen más remedio que renovarse para sobrevivir. Pocas ... son las excepciones que se salen de esta regla, apenas 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte', por los que no pasan los años. Caso diferente es el de los 'talents' y 'realities' que triunfaron a principio de siglo y que han llegado hasta nuestros días con distinto estado de salud. A 'Gran hermano' se le notan las arrugas por todas partes, mientras que 'Operación triunfo' se ha hecho un lifting para mostrarse bien lozano.

&#039;OT&#039; y &#039;GH&#039;, la cara y la cruz