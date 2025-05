Melody: «Viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas»

F. Morales Domingo, 18 de mayo 2025, 08:29 Comenta Compartir

Melody y su 'Esa Diva' no tuvieron la posición esperada en Eurovisión. La cantante española ocupó la 24ª posición de la tabla clasificatoria, el peor resultado de los últimos 4 años. A pesar de ello, la intérprete quiso agradecer el apoyo durante todo este tiempo y, especialmente, en esta última semana en la que se ha celebrado la final del festival. «En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado muchísimo, a toda España, porque se ha volcado conmigo 100%. Me han mandado no sé cuantos vídeos de estadios en diferentes partes de España llenos para ver la actuación. Ha sido un show total que yo creo que esto no se olvidará jamás», ha empezado Melody diciendo la cantante a través de un comunicado en sus redes sociales

Sobre el resultado final de la actuación y de todo el trabajo hecho, también ha querido lanzar un mensaje: «Estoy muy satisfecha, me parece que hemos hecho un gran trabajo, mi traje me encanta... Estoy muy feliz, qué quieres que te diga. Los bailarines son unas máquinas todos, estoy muy contenta«.

Melody no ha querido acabar el comunicado sin antes lanzar un último mensaje: «Quiero dejar claro que esto es una cosa más y que yo con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado detrás de cámaras. Estoy muy satisfecha porque nosotros hemos ganado. Viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas».

Temas

Eurovisión

Melody

España