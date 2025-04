«Jorge Javier fue de los primeros que me felicitó por 'Gran Hermano VIP'»

A Marta Flich (Valencia, 44 años) le cambió radicalmente su vida profesional hace menos de tres días. «Me citaron en un despacho y me soltaron ... que volvía un renovado 'Gran Hermano VIP'. Querían que fuera yo la presentadora», cuenta la también actriz, actualmente en el equipo del programa 'Todo es mentira' de Cuatro. Fue la elegida por Mediaset para capitanear la nueva etapa del 'reality', que regresará en otoño a Telecinco con una mecánica renovada y un grupo de famosos que convivirán en la emblemática casa de Guadalix de la Sierra (Madrid). Sustituye así a Jorge Javier Vázquez, quien presentó las últimas ediciones del formato.

-¿Asustada o emocionada por lo que se le viene encima?

-Siento mucho respeto por el formato y por los grandes profesionales que han estado capitaneando el programa. Tengo cero miedo y toda la ilusión para presentar 'Gran Hermano VIP'. Y mucho respeto. Todos son sentimientos positivos. La exigencia viene de una misma y yo lo quiero hacer muy bien, para hacer disfrutar a todo el mundo de este formatazo que es 'GH VIP', cuyo regreso traerá muchas novedades.

-¿Cómo se lo proponen? ¿Fue un sí de inmediato?

-Me llamaron el miércoles de esta semana (el anuncio oficial se hizo el jueves) y me citaron en un despacho. Los directivos me soltaron a bocajarro que volvía un renovado 'Gran Hermano VIP' y que querían que fuera yo la presentadora. Les insistí: «¿Estáis seguros?». Y me respondieron que sí, por lo que acepté. Ese fue todo el proceso de reflexión que hice (risas). Me pareció un gran regalo profesional.

-¿Qué cree que puede aportar al nuevo 'Gran Hermano VIP'?

-Los jefes me comentaron que les entusiasmaba mi personalidad pedagógica y empática, el cómo afronto los directos. Les gusta mi positivismo, el sentido del humor y el rigor que tengo si hay que ponerse seria. También me alabaron mi forma de comunicar para esta nueva etapa de 'Gran Hermano VIP'.

-¿Es el mayor reto profesional de su carrera?

-Sí que lo es, además fue inesperado. A nivel profesional he hecho muchísimas cosas, pero estamos hablando de la joya de la corona en el entretenimiento mundial. Recuerdo la primera vez que vi 'Gran Hermano' y preguntaba: «¿Esto qué es?». Es un formato que tiene magnetismo. Es el 'reality' más grande que se ha hecho. La renovación del formato que tenemos entre manos creo que va a volver a generar interés.

-Hablán de giros y novedades en la mecánica. ¿Qué más puede adelantar?

-Puedo avanzar algo. El casting, que va a ser sorprendente y todavía no puedo revelar nada, es lo que va a definir el formato. En casa van a decir: «Ostras, si a este famoso lo conozco por su trayectoria profesional y, de pronto, lo voy a poder ver 24 horas en 'GH'». Vamos a ver su intimidad y aspectos que hasta ahora eran impensables en esa persona. Es volver al origen de lo que significó 'Gran Hermano'.

-¿A qué famoso le gustaría ver en la casa de 'Gran Hermano'? ¿Se ve participando en un 'reality'?

-Quizás a un deportista de élite. No me veo participando porque en realidad soy muy tímida. Profesionalmente, lo gestiono y abarco todo, pero con mi vida privada me siento más incómoda. No me veo, pero vete a saber. Quizás en diez años digo que sí a entrar en un 'reality', pero hoy por hoy prefiero presentarlos.

Ampliar Marta Flich.

-¿Era seguidora del mundo de los 'realities'?

-Es compatible la política y los 'realities' con famosos. No me gusta la gente que te dice que sólo ve los informativos. La vida son más cosas. Los 'realities' de entretenimiento son un alivio fantástico y lo veo compatible. Me gusta conocer lo que me rodea y otras realidades. Y trabajo en Mediaset, por lo que evidentemente interactuamos muchísimo con todos sus formatos.

-El programa regresa cuatro años después y con la sentencia de Carlota Prado por abuso sexual. ¿No hay temor a que la condena pueda afectar a la nueva edición?

-El caso ha sido juzgado, por lo que máximo respeto a las sentencias judiciales. 'Gran Hermano VIP' hay que entenderlo por cómo es: es un formato de entretenimiento, que nos va a hacer reír, llorar y emocionarnos. Estamos muy tranquilos. Hay un doble protocolo, uno de la productora y otro de Mediaset, para garantizar la seguridad y el bienestar de los concursantes. Son medidas positivas. No hay ningún miedo y hay un cien por cien de tranquilidad. Es perfectamente lícito que la gente tenga sus opiniones y críticas. Pero estoy segura de que todo esto se disipará en el momento en el que vean el programa. Tranquilidad, y a vivir otra vez el regreso de la vida en directo.

-¿Cómo va a llevar las comparaciones con los presentadores de anteriores etapas?

-Asumo que habrá comparaciones, es algo muy vinculado al ser humano. Me parece normal. Voy a recibir bien las críticas si son constructivas. No podemos gustar a todo el mundo. Adoro a todos los presentadores que ha tenido el formato y a algunos los conozco personalmente, como a Jorge Javier Vázquez, con quien hablé nada más hacerse oficial la noticia. Fue de los primeros que me felicitó. Le admiro muchísimo. Es un honor la oportunidad de que hayan contado conmigo para presentar 'Gran Hermano VIP'.

-¿Le pidió algún consejo a Jorge Javier Vázquez?

-Le quiero muchísimo. Me llevo fenomenal con él y somos amigos. Me comentó que le daba mucha alegría verme presentar el regreso de 'Gran Hermano VIP' y me recomendó que me lo pasara muy bien y disfrutara, porque era un programa divertido. Fueron mensajes con mucho afecto y yo le admiró a él, porque es uno de los mejores comunicadores que tiene este país.