El regalo extremeño que ha conquistado a David Broncano en 'La Revuelta'

La esencia de Extremadura conquistó este lunesel plató de 'La Revuelta' cuando una señora del público sorprendió a David Broncano con un regalo procedente de Fregenal de la Sierra: un chorizo artesano típico de la zona. El presentador, conocido por su espontaneidad, no dudó en bromear con el gesto, que rápidamente se volvió viral entre los fans del programa. «Chorizo tradicional, eh», señalaba mientras miraba atónito el delicioso regalo pacense.

La señora, Remedios, se encontraba entre el público cuando Sergio Bezos quiso presentársela a Broncano, explicándole que no la habían metido en la clásica bañera del teatro por su edad. «Tengo 85 años y no puedo estar ahí por el reuma», confesaba la espectadora del programa, sacando a relucir su divertido carácter para terminar conquistando a todo el público.

¿Será este el final de las Preguntas Clásicas? Si a Remedios le van a suponer un disgusto, a tomar por culo. #LaRevuelta pic.twitter.com/J2aGG0VOjP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 24, 2025

Remedios no dudaba en asegurar que no era seguidora del programa, pero comenzó a verlo y ahora es una fan más. «Digo, voy a ver qué es este chico... y me has encantao», señalaba. Eso sí, llegó con las manos llenas (gracias a ese chorizo tan nuestro) y con varias peticiones para el programa. «Esa pregunta que les haces a los invitados no me gusta... cuando te oigo decir eso me voy a la cocina», le decía, bromeando, sobre la clásica pregunta que David Broncano lanza a sus invitados sobre sus relaciones sexuales a lo largo del mes. «Qué le importa eso a la gente», añadía Remedios, revolucionando al público por completo.

«¿Será este el final de las preguntas clásicas? Si a Remedios le van a suponer un disgusto, a tomar por culo«, han terminado zanjando desde las redes del programa con un toque de humor.

Después del exitazo de Remedios, Broncano daba paso a su invitado de la noche: el artista argentino Trueno, que ya os adelantamos que respondió a las preguntas clásicas sin tapujos.