José Luis Garci: «El cine es rejuvenecedor y una fiesta continua»

«Me hubiera gustado titularlo '¡Qué grande era el cine!'», dice José Luis Garci con retranca. Hubiera sido un simpático homenaje porque que el proyecto con el que el cineasta vuelve a la televisión no dista mucho del añorado '¡Qué grande es el cine!', el formato con el que durante diez años, entre 1995 y 2005, creó un espacio en La 2 dedicado a las grandes obras del séptimo arte. Esta vez la pasión por el celuloide se desatará en Trece. Será todos los viernes, a partir del 12 de noviembre, a las 22:00 horas. 'Classics', que es como se llama el programa, comenzará con el «clásico de los clásicos», 'Ciudadano Kane', la magistral ópera prima de Orson Welles que en 1941 «cambió la historia del cine y revolucionó la cinematografía», afirma. Tras su emisión, tendrá lugar el coloquio posterior con el director de 'Volver a empezar' como maestro de ceremonias y cinéfilos de la talla de Eduardo Torres-Dulce, Pedro García Cuartango, Guillermo Balmori o Rosa Belmonte.

Y ya avisa Garci. «Será una excusa para hablar un poco de todo: de música, de pintura, de literatura...». El espacio irá alternando cine en blanco y negro y en color y habrá guiño al espectador: cuando la película sea en blanco y negro, el coloquio también lo será.

Afirma el responsable de 'El abuelo' que «el cine es rejuvenecedor y una fiesta continua» y está convencido de que ver una película de John Ford o de Stanley Donen «te hace mejor persona». Por eso, dice, está contento, no tanto por hacer el programa sino «por seguir hablando de cine por los codos. Recuperar eso otra vez es estupendo», sostiene quien no sabe qué le gusta más, «si hacer cine, ir al cine o hablar de cine». A su juicio, la del séptimo arte es la disciplina que ha dado «un mayor número de obras maestras» en el siglo XX. Por eso, poner en marcha un programa así no es difícil. «Hemos escogido 'Fort Apache' (1948) de John Ford, pero podríamos haber escogido muchas otras», apunta. Entre los títulos seleccionados están 'La humanidad en peligro' (Gordon Douglas, 1954), 'Forajidos' (Robert Siodmak, 1948), 'Encubridora' (Fritz Lang, 1952) o «la pontertosa» 'Plácido' (Luis García Berlanga, 1961).

El cineasta sacaba adelante su última película en 2019, 'El crack cero', cuyo coguionista, Javier Muñoz, fallecía el domingo de forma repentina a los 54 años. Emocionado, Garci le ha dedicado unas palabras de cariño. «Hoy yo no estoy muy bien de ánimo porque anoche falleció Javier Muñoz, que aparte de ser amigo mío y de muchos de los que estamos aquí, era un director estupendo. Era una de las personas que iban a colaborar en este programa. Es una pena tan joven y ya en el séptimo cielo, si es que eso existe. Siempre recordaré que hice este programa con la salida de cuadro de Javier. Quiero rendirle un pequeño tributo a una gran persona porque era un cinéfilo tremendo que compartía conmigo la pasión por el fútbol», dijo.

Sobre la posibilidad de dirigir una nueva película, asegura que lo ve difícil. «Le ha pasado a toda la gente de mi generación. Mario Camus tenía muchas ideas pero a ninguna plataforma le interesaban. Cuando antes te des cuenta de que no estás en la línea de juego, mejor, porque si no te frustras», dice quien asegura estar «a favor de todo lo nuevo y de los superhéroes, siempre que no se descuide lo antiguo». Y pone un ejemplo al considerar que la trilogía que Christopher Nolan realizó en torno a Batman, con 'El caballero oscuro' a la cabeza, «es una obra maestra». Al mismo tiempo, señala que «ya no tiene el entusiasmo que tenía por ver cine nuevo». Y va más allá: «Ahora me cuesta coger el hilo del cine reciente, pero porque las películas se dirigen a otras personas y con otras claves visuales, pero de aquí también saldrán otros clásicos».