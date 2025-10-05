HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
Logo Patrocinio
MAX

El suceso de 'Peacemaker'

Desde el primer minuto la serie nos va mostrando otro mundo del que no nos dice nada, no señala nada, no opina nada

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04

Comenta

No quiero estropearle la serie a nadie, así que simplemente lo llamaremos 'el suceso'. En el sexto episodio de la segunda temporada de 'Peacemaker', en ... HBO Max, más allá de cameos y guiños al nuevo Superman, sucede algo que ha roto la cuarta pared. Es decir, que, sin darnos cuenta, los espectadores nos habíamos convertido en protagonistas de lo que sucedía en la pantalla. Y creo que este 'suceso' es fruto de un talento fascinante en la escritura del guion.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  3. 3 Cáceres enloquece con el brunch
  4. 4

    Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo
  5. 5

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  6. 6

    Condenados por correr desnudos por Cáceres
  7. 7

    La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana
  8. 8 Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas
  9. 9 Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El suceso de 'Peacemaker'

El suceso de &#039;Peacemaker&#039;