Israel modificará la letra de su canción para Eurovisión tras su rechazo por los «mensajes políticos»

Fernando Morales Domingo, 3 de marzo 2024, 19:33 | Actualizado 19:50h. Comenta Compartir

La participación de Israel en Eurovisión 2024 continúa en el aire a tan solo dos meses de que Malmö acoja el gran festival de la música europea, aunque la incógnita podría resolverse pronto. Israel ha movido ficha y modificará la letra de sus canciones para poder tener voz y representación en Suecia. Y es que mientras que diferentes partidos políticos, eurofans y miembros del ámbito cultural han pedido su expulsión del festival como consecuencia de la guerra en Gaza, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se resiste a vetar al país, aunque sí las dos canciones que ha propuesto.

Esto podría haber hecho que Israel no contara con representación en esta edición. De hecho, tras conocer que la UER había rechazado el tema de Eden Golan 'October rain' (lluvia de octubre) por contener «mensajes políticos», el gobierno israelí aseguró que su propuesta era única y que no cambiarían su apuesta. «No cambiaremos la letra ni la canción, incluso a costa de que Israel no participe en Eurovisión este año».

Aún así, propusieron un segundo tema: 'Dance forever' (Baila para siempre). Si bien el primero de ellos era una clara referencia a los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre que dieron paso a los bombardeos sobre Gaza, el segundo tema podría hacer referencia, a tenor de la letra, al festival de música de Reim en el que murieron 364 jóvenes. «Corazón en el fuego, soy un luchador, no pares la música, subela más fuerte», rezaba la canción de Eden Golan.

Pero ahora, tras el intento fallido de Israel de llevar al escenario alegaciones políticas, Israel, por petición de su presidente Isaac Herzog, ha decidido hacer modificaciones en las letras de sus propuestas para no quedar directamente desclasificados del certamen, como sí ocurrió, por decisión de la UER, con Rusia tras la invasión de Ucrania.

«El presidente del Estado enfatizó que, precisamente en un momento en que nuestros enemigos buscan reprimir y boicotear al Estado de Israel desde todos los niveles, Israel debe alzar su voz con orgullo y con la cabeza en alto e izar su bandera en todos los foros mundiales, y especialmente este año», dicen desde KAN, la cadena pública israelí encargada de selecciones al candidato del país para el festival. En el mismo anuncian que se les ha pedido a los cantantes elegidos «reajustar las letras» de sus apuestas, aunque «preservando la plena libertad artística» y evitar así que, tal y como ha hecho entrever la UER, se descalifiquen por su «naturaleza demasiado política».