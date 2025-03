Israel podría quedar fuera de Eurovisión por los «mensajes políticos» de su canción

Fernando Morales Madrid Miércoles, 21 de febrero 2024, 20:02 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

La participación de Israel en Eurovisión 2024 pende de un hilo, aunque no por el reclamo que diferentes artistas y partidos políticos de Europa hicieron como consecuencia de la invasión en Gaza, sino porque la canción con la que Israel pretende presentarse contiene, a juicio de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), «mensajes políticos». Según ha desvelado el medio israelí Ynet, la UER está estudiando la posibilidad de vetar la canción, que no al país como si hiciera con Rusia en 2022 con la invasión de Ucrania. Un movimiento que ya ha obtenido respuesta por parte de Israel: «No cambiaremos la letra ni la canción, incluso a costa de que Israel no participe en Eurovisión este año».

Aunque la letra de la canción no se conocerá hasta finales de marzo, el nombre ya apuntaría el tema sobre el que rodea la interpretación que haría la cantante Eden Golan sobre el escenario de Malmo, en Suecia: 'October Rain' (lluvia de octubre en español). No parece casualidad. Fue el 7 de octubre cuando se produjo el ataque de Hamás, que dejó 250 víctimas, y dio paso a la ocupación de Israel en Gaza.

Aún así, la decisión no es definitiva y, según los medios israelíes, hay negociaciones entre ambas partes. Un diálogo, no obstante, acotado por el ministro de cultura del país, que ha pedido a la organización que actúe de manera «profesional y neutral» y que no permita que «la política influya en el arte». «La canción de Israel, que será interpretada por Eden Golan, es una canción conmovedora que expresa los sentimientos de la gente y del país en estos días, y no es político», ha espetado el ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar al calificar el movimiento de «escandaloso».

Lo cierto es que la participación de Israel en el festival europeo ha sido criticada por amplios artistas y sectores de la sociedad europea, que han pedido su exclusión del festival, tras los ataques y la ocupación que está realizando en la Franja de Gaza. Su participación la ratificó a principios de febrero la UER alegando que querían que el festival siga siendo «un evento apolítico».

En España fue Podemos quién registró a principios de febrero una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para intentar que la Cámara proponga la expulsión de Israel del festival. Los morados, al frente del Grupo Mixto y con la firma de su portavoz, Ione Belarra, instaron al Gobierno a posicionarse de forma «clara y nítida» contra la participación de Israel en el certamen y pidieron al ministro de Exteriores y a RTVE a promover la expulsión de este país por el «genocidio» que está perpetrando contra el pueblo palestino.

Temas

Eurovisión 2024