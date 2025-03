Vaya desde aquí un minuto de silencio por las decenas de canales en definición estándar que el pasado 14 de febrero desaparecieron de la parrilla ... de nuestros televisores.

Lo cierto es que la cosa se nota. Las cadenas en HD (alta definición) han ganado enteros y ahora parece que están vivas. La razón está en que los antiguos canales ocupaban un espacio que, al quedar ahora libre, ha permitido que las emisiones en HD aprovechen mejor. Así, las cadenas públicas no solo han actualizado su códec (la forma de codificar la señal) a uno más reciente, sino que han experimentado una mejora en el bitrate (la tasa de datos por segundo) brutal. Según datos de Xataka Smart Home, Teledeporte HD ha pasado de 3 Mbps a 6 Mbps y La 1 HD, de 4 Mbps a cerca de 6 Mbps, mientras Canal 24h roza los 5 Mbps.

En las privadas también se ha notado. Antena 3, por ejemplo, ha pasado de un bitrate de 3,5 Mbps a 7,5 Mbps, Cuatro ronda los 6 Mbps y Telecinco, aunque parece que oscila bastante, alcanza los 6,9 Mbps. La Sexta, sin embargo, ronda los 3,5 Mbps. El resultado son imágenes más vivas, claras y definidas, y, desde luego, muchos menos artefactos de compresión, aunque habrá que ver qué pasa cuando las imágenes retransmitidas sean más complejas -el confeti de las competiciones deportivas-.

No todo es positivo. Junto con un HD ya en condiciones, RTVE ha lanzado ya La 1 UHD, la primera cadena en 4k que se emite en todo el territorio. Sin embargo, los resultados no son tan buenos porque los contenidos que emite no son a 4k nativos, sino que están reescalados, y encima han forzado el HDR, con lo que los colores y el brillo están saturados. Pese a todo, está bien contar con un canal así para cuando haya emisiones nativas en 4k.