Se le echaba de menos a Jordi González en la parrilla televisiva española. Me di cuenta cuando TVE canceló 'La plaza', el espacio vespertino con ... el que la cadena pública trataba de consolidar su oferta para la tarde, sin atisbo de remordimientos, tras una escasa semana y media en antena. Sí, el programa no era nada del otro mundo y tenía un punto caduco, pero el periodista sigue siendo un valor seguro, falle o no el proyecto del que lleva las riendas.

Lo constaté el pasado martes con el último episodio de la sexta temporada de 'Lazos de sangre', un especial sobre Nino Bravo que, como siempre, comenzaba con un documental bastante exhaustivo acerca del malogrado cantante, que falleció en 1973 en un accidente de coche, y continuaba con un debate con los artistas Ramoncín y Norma Duval; los periodistas Rosa Villacastín, Juan Sanguino y Valeria Vegas, y el biógrafo del artista valenciano Darío Ledesma. González tiene un sentido del espacio y del ritmo brillantes. Se mueve entre los contertulios con una naturalidad pasmosa, mientras va dando paso a los vídeos y desarrollando los puntos y temas a tratar, acercando algunos de ellos hasta nuestro presente –cuando se abordó el exitazo 'Libre' y los diferentes significados que se le habían dado a la canción–, tirando de retranca cuando la situación lo permite –Vegas reconoció que era muy fan de Bravo porque era valenciana, a lo que González respondió «pero también lo era Rita Barberá»– y acudiendo a una brillante memoria que le hacía rivalizar con Villacastín o la propia Valeria Vegas, mitómana declarada. No ha sido mala elección la del catalán para estas entregas de 'Lazos de sangre', un espacio que demuestra que otro corazón más sosegado y amable también funciona.

