Eurovisión: una decisión acertada

La UER vende el certamen como un concurso cultural y apolítico y, sin embargo, tras la invasión de Ucrania, sí que vetó la participación de Rusia en el festival

Habrá que ver cómo respiran los eurofans y la opinión pública ante la retirada de España de Eurovisión. Supongo que a los más aficionados se ... les va hacer duro eso de no poder quedar con los amigos para ver la final del certamen porque la televisión pública ni la va a emitir. Y, sin embargo, más allá de la posible carga populista, la decisión es acertada. No hay más que escuchar los argumentos que expone José Pablo López, presidente de RTVE, cada vez que tiene ocasión. Hace unos días, preguntado al respecto en una comisión parlamentaria, volvía a insistir en que España abandonaría el concurso si la UER dejaba participar a Israel. A su juicio la presencia del país hebreo en el festival resultaba «insostenible» por dos motivos: «En primer lugar por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza; en segundo lugar, por el incumplimiento sistemático por parte de Israel de las normas del propio concurso».

Noticia relacionada España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel En efecto, Israel ha utilizado políticamente el concurso en numerosas ocasiones y ha tratado de influir también en sus resultados, pero jamás ha sido sancionada. Estas últimas semanas, el director del certamen, Martin Green, aseguraba que las televisiones y los artistas no representan a los gobiernos y que Eurovisión es un concurso cultural y apolítico, pero curiosamente, tras la invasión de Ucrania, la UER sí que vetó la participación de Rusia en el festival. ¿En qué quedamos? Quizá lo más sorprendente de todo fue que ayer la presidencia de la UER denegara a RTVE y a las televisiones públicas de otros siete países la celebración de una votación secreta sobre la participación de Israel en el certamen. Ante estos hechos, la retirada de España del concurso, además de ser coherente, tiene todo el sentido del mundo.

