HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 4 de diciembre, en Extremadura?
Logo Patrocinio
La sede de la UER en Ginebra. Efe

Eurovisión: una decisión acertada

Crítica de televisión ·

La UER vende el certamen como un concurso cultural y apolítico y, sin embargo, tras la invasión de Ucrania, sí que vetó la participación de Rusia en el festival

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

Habrá que ver cómo respiran los eurofans y la opinión pública ante la retirada de España de Eurovisión. Supongo que a los más aficionados se ... les va hacer duro eso de no poder quedar con los amigos para ver la final del certamen porque la televisión pública ni la va a emitir. Y, sin embargo, más allá de la posible carga populista, la decisión es acertada. No hay más que escuchar los argumentos que expone José Pablo López, presidente de RTVE, cada vez que tiene ocasión. Hace unos días, preguntado al respecto en una comisión parlamentaria, volvía a insistir en que España abandonaría el concurso si la UER dejaba participar a Israel. A su juicio la presencia del país hebreo en el festival resultaba «insostenible» por dos motivos: «En primer lugar por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza; en segundo lugar, por el incumplimiento sistemático por parte de Israel de las normas del propio concurso».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  2. 2

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  3. 3

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  4. 4 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  7. 7 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  8. 8 Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo
  9. 9 Trasladan a Madrid a las dos personas heridas muy graves en el incendio del Cerro
  10. 10

    El policía nacional herido en Aldea Moret evitó «una agresión mortal» a otro agente de paisano, según Jupol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Eurovisión: una decisión acertada

Eurovisión: una decisión acertada