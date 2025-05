Los famosos se pasan a los pasteles en el «programa más dulce» de TVE

J. Moreno Jueves, 11 de enero 2024, 00:34 Comenta Compartir

Luchar para consagrarse como mejor pastelero o pastelera de España y ganar un premio que donarán a la ONG de su elección. Ese será el objetivo de los catorce famosos que participan en 'Bake off: famosos al horno', la nueva gran apuesta de entretenimiento de La 1 de TVE, que llega este jueves por la noche (22:50 horas) con Paula Vázquez como maestra de ceremonias y un amplio plantel de personajes conocidos para los espectadores. Entre tanto, los cocineros Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular serán los encargados de valorar el talento de los famosos.

Para este concurso, TVE no ha escatimado medios para cerrar un casting en el que no faltarán risas, emociones y sorpresas, según prometen sus responsables. Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet son los famosos que competirán para alzarse con la victoria de un formato que ya aterrizó anteriormente en España, con una edición con anónimos en Cuatro y otra también 'celebrity' en la plataforma Prime Video.

Para Paula Vázquez, que regresa a TVE por todo lo alto, 'Bake off' es un «programa muy jugoso» y «un caramelo para cualquier presentador». «El casting es tan maravilloso que ha sido muy hilarante. Creo que la gente se va a dar cuenta de la persona que hay detrás de cada uno. Hay momentos de exigencia y a veces me cuesta mantenerme en mi papel», revela la comunicadora gallega.

Como miembro de jurado se estrenará la repostera Eva Arguiñano, quien reconoce que con el concurso se mostrará ante el público de una manera que no había hecho antes. «Por primera vez en mi vida me siento súper tranquila y disfrutando de la experiencia», dice. A su lado, Paco Roncero señala que el formato le ha ocupado «muchas horas de grabación». «Pero lo pasamos muy bien», asegura. Así, el pastelero argentino Damián Betular creía que el casting iba a ponérselo difícil a él como juez. «Todos se prestan a cosas que no se imaginan», adelanta. Por su parte, la directora de Originales de RTVE, Ana María Bordas, pone en valor el tono distendido en el que trabajan los famosos. «Fomentamos el compañerismo, porque los concursantes se pueden ayudar entre ellos (…) La gente está harta de riñas», sostiene.

Mucha cocina… y alguna caída

Producido por RTVE en colaboración con Boxfish, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios en cada uno de los episodios. 'Bake off: famosos al horno' está basado en el formato original 'The Great British Bake Off' de Love productions y distribuido por BBC Studios, que ya ha endulzado los hogares de millones de espectadores en más de 2.000 episodios en más de 30 países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia, entre otros.

Una de las aspirantes a convertirse en la mejor pastelera del país es Rocío Carrasco, que ha vivido, según cuenta, una accidentada caída. «Cometí la torpeza de dejar una rejilla del horno al lado de una mesa y se cayó. Corría al microondas, pise la rejilla e hice surf», relata entre risas la hija de Rocío Jurado, quien reconoce, eso sí, que está disfrutando con esta experiencia. «El jurado es empático, respetuoso y cariñoso», avisa. Para Toñi Salazar, el programa ha sido «único e irrepetible». «Me lo he currado muchísimo, he estado día y noche sin dormir. Me quemé la mano, el pelo… todo por darlo todo», adelanta la cantante, que participa junto a su hermana Encarna.

También concursarán los hermanos exfutbolistas Patxi y Julio Salinas. «Nosotros no teníamos aptitud pero teníamos actitud. Yo he aguantado mucha presión en mi carrera, pero este jurado me ha puesto al límite, con una tensión que he adelgazado veinte kilos», señala Julio. En la pequeña pantalla como concursante se estrenará Ana Boyer, la hija de Isabel Preysler. «Para mí ha sido un reto. No estoy acostumbrada a la televisión y los postres los tenía abandonados. Es una experiencia dura pero totalmente positiva. Hay mucha presión, no da tiempo a hacer las cosas como te gustaría», destaca.

Por el contrario, la actriz y humorista Yolanda Ramos volverá a ponerse el delantal tras participar en la anterior edición. «Es muy duro porque la repostería es muy dura. Pero todo se gratifica con el buen equipo que hemos tenido y no es peloteo. No hay tiempo de ser hipócrita. El jurado te echa, pero de buenas», advierte. La presentadora Terelu Campos explica que 'Bake off' se le cruzó en su vida cuando lo necesitaba. «Es un regalo profesional que me ha ayudado a tener mi mente ocupada. Me da felicidad», confiesa. Por su parte, el malagueño Manolo Sarriá asegura que este concurso le ha servido para pasar más tiempo con su nieto: «El motor de mi vida es mi nieto y aquí he aprendido a hacer muchas cosas que hago con él. Y eso para mí ya es ganar».