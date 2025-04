Famosos haciendo cosas, estrenos y algunos regresos míticos en la tele que viene

J. Moreno Madrid Lunes, 6 de enero 2025, 00:29 | Actualizado 09:54h. Comenta Compartir

El 2025 se inicia en televisión con una batería de estrenos con los que las cadenas intentarán captar la atención de un público cada vez más difícil de convencer. No faltarán programas con famosos, como 'Bake off', 'Maestros de la costura celebrity' o 'El desafío', así como el regreso de algún que otro formato mítico, como 'Caiga quien caiga'.

La 1 Famosos a cocinar y coser

Uno de los primeros estrenos de la cadena pública para este 2025 será la tercera edición de 'Bake off: Famosos al horno'. Presentado de nuevo por Paula Vázquez, el concurso de repostería reunirá en esta ocasión a personajes populares como Isabel Gemio, Víctor Sandoval, Finito de Córdoba, Carmen Morales, Nagore Robles o Yurena, entre otros. De Movistar Plus+ a La 1 saltará además el programa musical 'That's my Jam', con Arturo Valls como maestro de ceremonias.

Volverán también 'Maestros de la costura', en esta ocasión con una versión de 'celebrities' con Eduardo Casanova, Mónica Cruz, Edu Soto o Pilar Rubio; o el cómico manchego José Mota con el formato 'José Mota: No news', acompañado de Patricia Conde, Florentino Fernández y Santiago Segura. En el plano de los concursos, dos apuestas: 'La conexión', conducido por Lara Álvarez, y 'The Floor', con Chenoa como presentadora. 'Asuntos Internos', un 'thriller' policial ambientado a finales de los 70, y 'ENA', basada en la vida de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, serán las ficciones de los primeros meses del año nuevo. La cuarta edición de 'Benidorm Fest' y la fase final de la Copa del Rey de fútbol completarán la programación.

La 2 'Cifras y letras'

El segundo canal de TVE continuará su apuesta por los concursos, 'Cifras y letras' y 'Saber y Ganar'. Seguirá además 'Late Xou' con Marc Giró y volverá 'El condensador de Fluzo', con nueva presentadora, Mayra Pixelskaya. El 8 de enero se estrenará además 'Justicia para Diego', un documental basado en el joven empresario gallego muerto en Filipinas durante una falsa operación antidroga.

Ampliar 'Honor' será la apuesta por la ficción nacional para los jueves

Antena 3 Victoria Federica, en 'El desafío'

El pasado sábado, Antena 3 lanzó su primer estreno de 2025: el regreso del mítico concurso 'Atrapa un millón', con Manel Fuentes en esta ocasión como conductor. El 'prime time' del viernes estará ocupado desde esta semana por 'El desafío', con Victoria Federica y Genoveva Casanova como los grandes nombres de la quinta edición, a la que se vuelve a poner a los mandos Roberto Leal.

Protagonizada por Darío Grandinetti, 'Honor' será la apuesta por la ficción nacional para los jueves después de 'El hormiguero'. Cuenta la historia de un juez que tendrá que abordar un dilema moral para salvar a su hijo tras protagonizar un atropello mortal que le arruina la vida. Además, el exfutbolista del Betis Joaquín Sánchez será 'El capitán en América', una 'road trip' que protagonizará junto a su familia.

Cuatro Risto y Luján

El 2025 llega a Cuatro repleto de estrenos. Raúl Gómez se pone al frente de 'Super Gómez. El hombre maratón', donde a través del 'running' recorrerá ciudades de Europa y América. También vuelve a la cadena el periodista Antonio Pampliega con el formato de reportajes 'Territorio Pampliega'. Otro regreso a Cuatro será el de Jon Sistiaga con 'Proyecto Sistiaga' y Lujá Argüelles conducirá 'El camino de la verdad', un nuevo 'docu-reality' en el que padre e hijos liman sus diferencias mientras realizan el Camino de Santiago.

Además, Isabel Jiménez dará a conocer facetas desconocidas de famosos en 'Mis raíces'. Por su parte, Risto Mejide tomará las riendas de una nueva temporada del espacio de entrevistas 'Viajando con Chester'. 'Martínez y hermanos', 'En guardia', 'Fuera de cobertura', 'Los Gypsy King' y 'Callejeros' serán otras de las ofertas para el 'prime time' del segundo canal de Mediaset.

Ampliar Lorena Castell, Santi Millán y y Pablo González Batista, presentadores de 'CQC'

Telecinco El regreso de 'CQC'

Lo más inminente será el estreno esta noche (22:00 horas) de la octava edición de 'La isla de las tentaciones', el programa que pone a prueba la fidelidad de las parejas, donde Sandra Barneda repite como presentadora. Telecinco ya lanzó el pasado 2 de enero la nueva temporada de 'Gran Hermano Dúo', con Carlos Sobera e Ion Aramendi como los conductores de la gala y el debate, respectivamente. La noche del sábado es para 'Hay una cosa que te quiero decir', el espacio de sorpresas y reencuentros que regresó diez años después a la cadena con Jorge Javier Vázquez.

El miércoles se estrena también el concurso de cocina 'Next level chef'. Otra vuelta a la pequeña pantalla será la de 'Caiga quien caiga', con un trío de presentadores formado por Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista. Más adelante también volverán 'Supervivientes', 'La noche de los récords' y 'Bailando con las estrellas', con Jesús Vázquez. En ficción nacional, dos apuestas: 'La Favorita 1922' y 'La Agencia'. Y Telecinco viajará al espacio con un programa especial dirigido por Jesús Calleja.

La Sexta Vuelven Évole y Chicote

El periodista Jordi Évole regresará con la sexta temporada de 'Lo de Évole' a la noche de los domingos. También volverá el chef Alberto Chicote, aunque esta vez con la nueva temporada de 'Batalla de restaurantes', donde cuatro establecimientos de una misma ciudad tendrán que competir entre ellos para cocinar el mismo plato local y ganar un premio de 10.000 euros. 'La Sexta Columna', 'Equipo de investigación' o 'La Sexta Clave' serán otros de los espacios que ocupará el 'prime time'.