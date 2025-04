Iker Cortés Madrid Domingo, 27 de abril 2025, 01:16 Comenta Compartir

Asegura María Patiño (Ferrol, 53 años) que a ella no le enfadó el cierre de 'Sálvame'. «Me fastidió la ausencia de hemeroteca, que nos vetaran, que nos pixelaran como si fuéramos menores de edad», sostiene quien se puso a los mandos del extinto formato durante su última temporada. Tras un año de travesía en el desierto en el que, de la mano de Fabricantes Studio, protagonizó 'realities' como 'Sálvese quien pueda', junto a sus compañeros de los últimos diez años, y presentó 'Ni que fuéramos Shhh...', una versión más barata pero también más valiente y creativa de 'Sálvame', salta a La 1 para conducir 'La familia de la tele' junto a Inés Hernand y Aitor Albizua. Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y un buen puñado de colaboradores de antaño formarán parte de este espacio que recupera el espíritu del programa de Telecinco, aunque en las notas de prensa de la corporación se evite el término 'corazón' y se hable siempre de magacine de entretenimiento con espacios dedicados a la salud o a la alimentación. Antes de que el espacio eche a andar, la comunicadora asegura en una entrevista concedida a varios periodistas que «de momento» no les han puesto ninguna línea roja.

-¿Cómo está y cómo afronta esta nueva etapa?

-Supernerviosa y con mucha expectación porque para mí es algo nuevo.

-Pasa a la televisión pública. ¿Impone?

-Bueno, evidentemente impone, pero yo siempre digo que no segmento al espectador por nada. Para mí tiene el mismo respeto y yo tengo la misma manera de entregarme a él.

-¿Le preocupa estar más en el foco por aquello de la pública?

-Es que no quiero vivir con esa limitación. No me considero una tía maleducada y, por otro lado, antes de que me critiquen por hacer cualquier cosa mal o regular, casi seguro que voy a estar yo, porque soy bastante autocrítica y aunque eso me lleva a sufrir más de la cuenta, también me lleva a corregirlo.

-¿Les han puesto líneas rojas?

-No, nada.

-¿Podrán mantener en La 1 la libertad que tenían en 'Ni que fuéramos Shhh...'?

-A ver, es que la línea editorial es distinta, pero es que María Patiño es María Patiño... Si tuviera múltiples personalidades, hubiera estado timando al espectador durante años. Yo soy siempre así. Otra cosa es que la edad te ayuda a estar más asentada, a tener mas confianza delante de la pantalla, pero yo no voy con esos miedos a La 1.

-'Sálvame' sigue estando muy presente. ¿Le pesa?

-A mí no me pesa. Es otro programa nuevo, pero con un concepto y una esencia... Vamos muchos de los que éramos de 'Sálvame', que teníamos una manera de relacionarnos muy particular y que somos una familia muy particular, y yo espero que ese espíritu no se vaya porque para mí nuestra manera de discutir es entretenimiento. Creo que discutir es un arte porque no implica herir.

-¿Qué tal con sus nuevos compañeros?

-Ya los he visto dos veces: el día de la promo de 'El mago de Oz' y el día en del partido de fútbol del Aleti y la verdad es que muy bien. Yo soy muy tímida e Inés es muy extrovertida y tira mucho de mí y eso me gusta y Aitor es muy cercano.

-¿Qué pasará cuando tengan que tocar temas como la Casa Real?

-Te prometo que tengo que rodar para ver hasta que punto tenemos limitaciones. La línea editorial no implica censura porque yo he trabajado en ABC, en Antena 3, en Telecinco, en el pisito... y siempre que voy de un lado a otro me dicen eso de «ya verás...» y después no pasa nada nunca. De todas maneras, me imagino que al final no te tienen que decirte nada para darte cuenta de hasta dónde puedes llegar o no. No es lo mismo trabajar para 'Diez minutos' que para la revista '¡Hola!', no tiene nada que ver, y al mismo tiempo no tenía sensacion de estar limitada en el '¡Hola!' cuando escribía un artículo. La esencia de un periodista, o por lo menos la mía, es que tenga un punto de vista crítico sobre todo. Creo que cuando pasen los primeros cinco días tendré más claro el suelo que piso. Ahora mismo, de momento, toques de atención no he tenido.

-¿Qué aprendizaje se lleva de 'Ni que fuéramos Shhh...', un programa más barato y modesto?

-Ha sido una etapa absolutamente renovadora. He creído en mí como presentadora, me he dado cuenta de que los medios son importantes pero lo más importante es el contenido y he vuelto a tener la sensación que tenía cuando estaba en la calle, de éxtasis. Ha sido un programa muy cansado, pero que me daba una satisfacción brutal.

-Se la veía entregadísima.

-Sí porque al final era mi niño y mientras me lo dan yo lo crío. Le daba el pecho todos los días (risas).

-¿Cómo llevó el fin de 'Sálvame'?

-No me fastidió el cierre del programa, me fastidió la ausencia de hemeroteca y lo que siempre se ha llamado vetar, sobre todo en una cadena que se supone que es progre, liberal y abierta. Eso me molestó y me dolió. Pero he tenido finales peores. Recuerdo un programa en el que estuve 'Abierto al anochecer' hace muchos años; lo cerraron con un burofax una hora antes de empezar el programa. Quiero decir que lo de 'Sálvame' te fastidia, te joroba, llamas a una amiga para desahogarte, pero a mí lo que me fastidió es el sentir que estabamos pixelados como si fueramos menores de edad, sobre todo porque no he encontrado el por qué y a estas alturas ya me da igual.

-¿Qué tal se lleva con Jorge Javier Vázquez? Ahora será su competencia.

-Con Jorge hablo mucho. Me divierte el enfrentamiento y me gusta batirme con alguien tan inteligente, me pone.