«Mi deseo es dejar orgullosa a España después de actuar en Turín»

Entre Benidorm y Turín, Chanel da el pistoletazo de salida a una intensa carrera de fondo que le llevará el próximo 14 de mayo al escenario del Festival de Eurovisión en Turín. A menos de dos meses para su celebración, la candidata de RTVE para el concurso europeo presentó este lunes el videoclip de la canción 'SloMo' ante los medios. Un sueño hecho realidad, según dice, porque es la primera vez en su trayectoria profesional que graba un vídeo de estas características. «Veía los videoclips de Shakira, Thalia o Beyoncé y yo quería estar ahí. Le diría a mi yo de pequeña que eso ha sucedido y que lo acaba de conseguir», comenta la artista catalana de 31 años, visiblemente emocionada.

La candidatura española confió en Kyle Hanagami, que ha trabajado con figuras internacionales como Jennifer Lopez o Britney Spears, para crear una coreografía a la altura de una «diva del pop», con un videoclip dirigido por Pawla Casanovas en el que se pretende mostrar a una Chanel empoderada y dueña de su vida, donde además hubo agua y una impactante iluminación. «Fue muy duro porque fueron muchas horas de rodaje y exigentes. Queríamos sacar lo mejor de todos», revela.

Ella tiene claro que a Eurovisión le tiene que dedicar el cien por cien para «brillar» sobre el escenario de Turín y traer para España el ansiado micrófono de cristal que nos convertiría en ganadores del festival desde aquel lejano empate en la primera posición de Salomé en 1969. «El día a día está siendo con un montón de trabajo, cuidando muchísimo la voz y el físico para llegar bien. La mente también es muy importante. Son entrenamientos duros y exigentes, pero es lo que hay. Es Eurovisión y exige estar a la altura sí o sí», asegura.

Alejada ya de la polémica por las votaciones del Benidorm Fest, por las que llegó a recibir hasta insultos en redes sociales, Chanel se centra ahora en los espectadores de Europa, donde comienzan a valorar positivamente su actuación. «La presión es buena porque te mantiene activa y no te relajas. Fuera nos posicionan, pues hay que dar todavía más lo mejor. Si no se tiene que dormir, no se duerme. Si se tiene que ensayar y estar agotadísima, se ensaya», afirma.

Estas buenas sensaciones, cuenta, le hacen estar «tranquila» después de «tanta tormenta» en su breve pero intensa trayectoria eurovisiva. «Ver que fuera de España estoy bien posicionada… Me pone presión, pero de la buena. Me enorgullece», reitera. Un ánimo que comparte, por su parte, la jefa de la delegación española de Eurovisión, Eva Mora, aunque también muestra prudencia. «Estamos ahí. Que no haya mucha balada en el festival nos viene bien. Creo que 'SloMo' es una canción única y tiene muchas posibilidad de volver con un buen puesto de Turín», admite la representante de RTVE.

Gira por Europa

De ser así, se reverterían las tendencias de los últimos años. El murciano Blas Cantó, que representó a nuestro país en 2021 con 'Voy a quedarme', quedó en la antepenúltima posición con tan sólo seis puntos. Sobre sus competidores, Chanel admite que en esta edición «hay nivelazo»: «Mis favoritos son Italia, Reino Unido y Albania». ¿Y cuál es su deseo para el concurso musical? «Dejar orgullosa a España después de actuar en Turín», señala.

Tras una actuación en el Festival da Cançao, la preselección de Portugal para elegir al representante de Eurovisión, Chanel iniciará ahora una gira promocional por Europa para dar a conocer su propuesta.

La primera parada será este viernes en la gala de Drag Queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria –se podrá seguir en La 2– mientras que en abril estará en Londres y Ámsterdam. Pasará también por la Eurovisión Pre Party de Barcelona y el festival Los 40 Primavera Pop.

Al mismo tiempo, TVE también comenzará con su programación especial mientras piensa ya en la próxima edición del Benidorm Fest, un programa, según defiende Eva Mora, que ha conseguido «relanzar la música» con los catorce artistas que participaron en «las listas de más éxito». «Y creo que la candidatura (Chanel) está pisando fuerte en Europa y en las casas de apuestas internacionales. Estamos dejándonos la piel», asegura.