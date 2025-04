Chanel recibió solo el 4% del voto popular frente al 70% de Tanxugueiras

Iker Cortés Madrid Miércoles, 2 de febrero 2022, 19:54 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

Cuatro días han pasado desde que Chanel fuera seleccionada para participar en Eurovisión. Cuatro días en los que la polémica en torno a su elección no ha dejado de crecer. Esta tarde RTVE ha tratado de calmar los ánimos y lo ha hecho presentando el desglose de los votos que otorgaron el triunfo a la cantante catalana de origen cubano. Chanel, con 'SloMo', solo obtuvo el 3,97% de los votos del público, frente al 70,75% que recibió Tanxugueiras por 'Terra' y el 18,08% que apoyó Rigoberta Bandini por 'Ay, mamá'.

Las cifras no sentaron bien a algunos de los eurofans, pero las bases estaban claras desde el principio: el voto del jurado supone un 50% de la nota, mientras que el televoto y el voto demoscópico suman cada uno un 25%. «Las normas eran claras, no hay dos realidades, no hay denuncias, no hay impugnaciones», afirmó con rotundidad María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

Eizaguirre negó con la cabeza y respondió con un «no» tajante a la pregunta de si, de alguna forma, la Corporación había presionado al jurado para votar a favor de Chanel en el Benidorm Fest. «Rotundamente no», añadió Alfonso Morales, secretario general de RTVE. «Lo único que nos interesaba es que el jurado trabajara con libertad e independencia», apostilló.

Fue Morales quien desgranó todos los números y confirmó que también en el voto demoscópico fueron las gallegas quienes recibieron la mayor puntuación, con 30 puntos. Encargado a la compañía Ipsos, la empresa seleccionó a 433 personas representativas de toda España -350 titulares y 83 suplentes-, desagregados por género, edad y región, el voto demoscópico otorgó a Chanel la segunda posición, con 25 puntos, y a Rigoberta Bandini la tercera, con 20 puntos.

Fue el voto del jurado el que marcó distancias. Constituido por cinco personas que rellenaron de forma privada y sin contacto con el resto de los miembros sus puntuaciones, coronaron a Chanel con 51 puntos, frente a Rigoberta Bandini, que quedó segunda con 46. Tanxugueiras se tuvieron que conformar, junto a Xeinn, con el quinto puesto y 30 puntos. El sentido de sus votos sigue siendo secreto. «Desde el principio dijimos que el voto se iba a dar a conocer de manera grupal para salvaguardar la libertad e independencia de los miembros del jurado», argumentó Eizaguirre. Una posición que, «después de los últimos acontecimientos que se han dado, con amenazas de muerte, creemos que vamos a mantener», agregó.

Morales y Eizaguirre fueron preguntados también por la supuesta relación entre algún miembro del jurado y la ganadora del Benidorm Fest. «Es que lo más natural es que se conozcan al dedicarse al mundo de la música», respondió el secretario general de RTVE. «Lo que no impide que en un futuro no podamos implantar medidas para un mayor aislamiento del jurado, pero creemos en el derecho del jurado a la presunción de inocencia. Es un jurado que no ha cobrado ni un solo euro y que ha puesto mucho cuidado en este tipo de cuestiones, con un trabajo impecable desde el primer y hasta el último momento, impecable», zanjó.

Eizaguirre recordó que RTVE ha iniciado «un proceso de reflexión» acerca de algunos aspectos «mejorables» en torno al Benidorm Fest, que desde ya prepara su segunda edición. «Queremos llegar a un sistema que sea mucho más adecuado. Hemos levantado un festival en muy poco tiempo y somos conscientes de que ha habido alguna deficiencia e intentaremos que no sea así», dijo.

La discordancia entre el criterio del público y del jurado profesional ha suscitado una gran controversia en redes sociales, generando un debate que ha llegado esta semana al Parlamento. En las Cortes Generales varias formaciones políticas, como Unidas Podemos, el Partido Popular o el BNG, han registrado iniciativas pidiendo explicaciones sobre el sistema de votación y los posibles vínculos de uno de los miembros del jurado con la intérprete ganadora, entre otras.

Casi 3 millones de espectadores (un 21% de 'share') vieron la final del Benidorm Fest en La 1 de RTVE y un total de 6.546.000 espectadores vieron en algún momento la final, que registró su minuto de oro a las 00.04 horas, con 3.499.000 espectadores (27,7%).

