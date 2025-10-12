«En mi casa hemos sido de Telecinco de toda la vida porque nos cuenta la vida en directo»

Colocar a los famosos en el lugar que se merecen es el 'leitmotiv' de '¡Vaya fama!', el programa producido por Mediaset España en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), que aborda la actualidad de la crónica social con un tono marcadamente irreverente, divertido y ácido. El zaragozano Fran Ramírez se pone al frente de este proyecto en Telecinco (sábados y domingos 13:15 horas) junto a la periodista Cristina Lasvignes.

-¿Lo esperaba?

-Pues estoy flipando un poco todavía. Muy contento, muy ilusionado y muy agradecido. Y además es que me encanta que el programa quiera ser divertido, en el que pueda ser yo. Lo bueno también que tiene el haber hecho el casting es que yo dije que lo que voy a hacer es que iba a ser yo. Entonces, estoy supercontento de que hayamos hecho match.

-¿Cree que la crónica social y las noticias del corazón tenían un poco de corsé y lo alejaban de las nuevas generaciones?

-A mí, como siempre me ha ido interesando el corazón, pues la verdad es que me cuesta ver que haya alguien a quien no le interesan estas cosas. A mí me encanta el tono y espero que si hay alguien que duda de si el corazón le interesa o no, demos con la tecla a partir de ahora para que interese y se quede los fines de semana con nosotros.

-¿Su interés por el corazón le viene desde pequeño?

-Claro. Además pasa una cosa que igual suena un poco a tópico, pero en mi casa hemos sido de Telecinco toda la vida. O sea, tú enciendes la tele y sale Telecinco en mi casa. El cinco del mando está borrado (risas). Esta cadena tiene esa cosa de que siempre nos cuenta la vida en directo, estamos muy pegados a lo vivo, que es la maravilla. Y entonces, sí, la verdad es que siempre me ha interesado este mundo y los 'realities'. A mí me gusta porque me divierte, me distrae y me descubre personajes e historias siempre muy divertidas.

-¿Cómo lleva el reto de dar el salto a presentador en una cadena generalista? Ya lo fue en Aragón TV, el canal principal de la televisión pública aragonesa.

-No es lo mismo, pero estoy muy ilusionado, la verdad. He ido trabajando en muchos sitios, he pasado por muchas redacciones haciendo de todo por muchos platós, haciendo directo y ahora pues es como la guinda del pastel. Otro pasito en la carrera.

-¿Cómo fue ese primer encuentro con Cristina Lasvignes?

-Nos conocimos, hicimos la primera promoción para la cadena y todo el equipo técnico nos decía: 'Pero ¿de verdad no os conocíais de antes?' Hemos congeniado muy bien. Todo el mundo me ha hablado maravillas de ella. Ella dice que de mí también le han hablado bien. Pues entonces será verdad (risas).

«De buen rollo»

-Ha sido muchos años reportero en la calle, ¿a qué famoso pondría en la estantería de la 'mala fama'?

-Cuando he sido reportero siempre he ido como de buen rollo. A veces el famoso en ese momento está pasando por un momento en el que no quiere hablar y le ha tocado ir a un evento y tú sabes que no le apetece decir nada. Y yo siempre con el buen rollo, que es un poco la filosofía del programa, pues tiramos para adelante. No he tenido nunca ningún enfrentamiento con ningún famoso, por suerte, pero sí que hay famosos que los veo con mis compañeros en un 'photocall' y es para recordarle que todos estamos trabajando.

-Llegan después de un programa histórico de Telecino como 'Socialité'.

-Al final todos los programas empiezan y se acaban. Este lamentablemente dentro de unos años pues también llegará un día que se acabará. Es un programa diferente a 'Socialité', tenemos colaboradores todo el rato en plató y tenemos este rasgo distintivo de los famosetes.

-Uno de los últimos trabajos en los que participó fue 'La familia de la tele'. ¿Cómo vivió su cancelación tan prematura?

-Es un poco lo mismo que te decía ahora, es que todos los programas empiezan y se acaban. Ojalá todo durara muchísimo. No fue el caso, la verdad, pero es que la gente ve lo que quiere ver. En ese sentido, los que hacemos tele hacemos el programa pensando que la gente lo va a querer poner, e intentamos buscar esa tecla para que lo vea.

-¿De los fracasos aprende?

-Es que eso es lo bueno también de la tele. Que cambiamos muchísimo de trabajo, todo el rato. Tengo amigos que no trabajan en el sector y no entienden que a lo mejor cambiemos de proyecto en meses. A mí en realidad me encanta porque conoces a un montón de gente, aprendes de un montón de maneras de trabajar de distintos jefes y distintas productoras. Creo que todo eso acaba sumando.

-Ahora como presentador, ¿se va a preocupar más por el dato?

-Vamos a hacer el programa que creemos que la gente quiere ver y que queremos que la gente vea. Iremos afinando las cosas que nos funcionan más y las cosas que nos funcionan menos.

