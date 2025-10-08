J. Moreno Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:07 | Actualizado 11:35h. Comenta Compartir

Las enormes dificultades a las que se enfrenta la población en general y los jóvenes en particular a la hora de adquirir una vivienda serán el eje central de la primera de las nuevas entregas de 'Callejeros', que regresa a Cuatro este miércoles (22.45 horas) con una temporada en la que se abordarán temas como la salud mental, la violencia machista, el éxodo urbano o el dormir en la calle. Al frente del mítico formato está el periodista Nacho Medina (Madrid, 51 años), uno de los reporteros más conocidos de este programa, producido por Mediaset en colaboración con Señor Mono, que en noviembre cumple veinte años de su estreno.

-Empieza la temporada con la crisis de la vivienda. ¿Es más dramática la situación de lo que parece?

-A mí me ha dejado la sangre helada cuando contaba dos o tres historias que he estado grabando. Es un tema de emergencia, de alarma social. O sea, el hecho de que tú hables con un antropólogo experto en vivienda, que ha hecho un libro que se llama 'El secuestro de la vivienda' y que te dice que hoy en día comprarte un piso va a depender solo de la capacidad que tengas de heredar el piso de tus padres… Eso es aterrador. Hemos estado buscando en un portal inmobiliario donde venden un piso de doce metros cuadrados, en el centro de Madrid, por 125.000 euros. Pero, ¿qué está pasando? Vivir en menos de 25 metros cuadrados se considera chabolismo vertical. Y luego gente que con 50 años ya no le dan hipoteca.

-Habéis hablado con expertos, ¿qué soluciones proponen? ¿Es la vivienda un tema que puede explotar en protestas en la calle?

-Creo que el tema explotará cuando deje de haber suelo. Estamos en una emergencia social tan grande que está a punto de estallar a nivel calle. Esa es mi apreciación. ¿Consejos de los expertos? Quitar impuestos a todos aquellos que tengan una vivienda en propiedad y la alquilen; o agilizar los trámites para todo. Y nos ponían también de ejemplo que en Singapur, por ejemplo, se multa a la gente que tiene más de dos o tres viviendas y no las pone en alquiler. La brecha está creciendo mucho, de los más ricos a los más pobres. Casi la mitad de los pisos que se compran en España en 2025 son a tocateja.

-En veinte años de denuncia social en 'Callejeros', ¿los problemas se han minimizado o resuelto?

-Sigue habiendo denuncias sociales hasta el punto de que seguimos haciendo reportajes sobre la prostitución en carretera. Todavía sigue habiendo mujeres bastante explotadas, incluso creciendo en las calles, sin ningún tipo de seguridad, ni física, ni de salud. Pero también sobre vivencias sociales. El segundo capítulo que hice hace veinte años iba sobre gente que vivía en la calle en Barcelona. Sigue ocurriendo. Hay todavía cientos de personas en España que viven en la calle, al raso, en una manta tirada en el suelo. Pero no gente con grandes problemas económicos, ni problemas de intervenciones; gente que a lo mejor ha tenido un pequeño tropiezo emocional, que se ha caído, en sentido figurado, y que no ha tenido alrededor un tejido familiar para darle una mano y salir adelante. Nos tendría que apretar los cables a todos ver que todavía hay gente que tiene que vivir en la calle.

-¿Ser reportero de 'Callejeros' abre puertas?

-Afortunadamente, sí. 'Callejeros' es una marca de cercanía. Estamos muy necesitados de hablar con los demás. Grabamos por las ciudades y nos dan las gracias. Pero el agradecimiento es para ellos, por dejarnos contar su historia. En 'Callejeros' estamos tan lejos de la IA y tan cerca de la piel que por eso la gente quiere hablar con nosotros. Somos su terapia.

-¿Qué le ha aportado este programa?

-Ha sido todo. Empecé como reportero con 31 años y subdirector. Y ahora a los 51 sigo siendo reportero y soy el director. A mí me ha enseñado a creer en el ser humano.

-En época de redes sociales, con tanto reportero sin título haciendo vídeos en TikTok, ¿puede suponer una amenaza para el periodismo clásico y programas como 'Callejeros'?

-No, porque son vídeos cortos. Evidentemente hay excepciones, pero me hablas de vídeos cortos con un ritmo más fuerte que el de 'Callejeros', destinados a los 'likes' y al 'scroll'. 'Callejeros' es pausa. Es 'me quedo contigo, cuéntamelo y te cojo la mano'. Aunque luego sean solo tres minutos lo que emites, pero este formato lleva otro ritmo distinto a las redes sociales. No hay trampa ni cartón.

-También 'Callejeros' ha creado fenómenos virales que, a día de hoy, siguen inundando las redes sociales. ¿Cómo lo vive?

-Ahora hay más miedo a convertirte en viral que antes. Pero que algo se haya hecho viral y se haya convertido en cultura popular, como el baptisterio de Encarnita y Josefina, que se hayan hecho canciones, que se hayan hecho adaptaciones, que se haya querido hacer un documental, pues todo eso siempre te enorgullece porque, en el fondo, 'Callejeros' ya forma parte de la historia de la televisión de España.

