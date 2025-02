Hay un momento fantástico en la película 'El sol del futuro', disponible en Movistar Plus+, cuando su actor principal y director, el genial Nanni Moretti, ... conversa sobre su nuevo proyecto audiovisual, ya en rodaje, con un grupo de jerifaltes de Netflix. En una maniobra metalingüística, la ficción retrata con sarcasmo la realidad. Reunido en una oficina de la popular plataforma, el cineasta escucha, sumido en el desconcierto, varios comentarios sobre su guion que le irritan. «A su película le falta un momento WTF», señala alguien con pinta de saber manejar el Excel y darle al 'coaching'. «Estrenamos en 190 países», insisten varias veces.

¿Qué es un momento WTF? No son las siglas de World Taekwondo Federation, se trata de un vulgarismo inglés que significa «What the fuck». Es decir, un «qué me dices» con cara de sorpresa. ¿Qué diantres? ¿Qué me estás contando? El espectador se asombra en exceso al vivir un punto de giro en la historia que no se esperaba, algo inimaginable. Por ejemplo, cuando Diana se come una rata entera de un bocado, sin masticar, en la serie 'V', o los llamativos 'cliffhangers' de 'Juego de tronos', que dejaban con ganas de más.

Un WTF es buen un sopapo al público, una sorpresa inesperada que despierta y engancha a la audiencia. Estos días hemos tenido uno de los mayores WTF en una serie de los últimos tiempos, al finalizar el sexto capítulo de 'Sugar', disponible en Apple TV+. Quedan dos entregas para la conclusión de la primera temporada de las tribulaciones del detective cinéfilo y la cosa está que arde. Protagoniza Colin Farrell, la ecléctica selección musical es de altura y hay gusto tras la cámara. Es difícil no encariñarse con el elegante investigador John Sugar, un tipo noble y entero, a ratos melancólico, y. WTF!