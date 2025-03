¡Vaya gozada!

Comenta Compartir

¿Se imaginan un canal que emita ininterrumpidamente sin pausas, las películas de su artista favorito? Pues esto es lo que ha hecho Movistar Plus+ ... con Woody Allen. Una auténtica gozada. Una canal llamado Woody Allen por Movistar Plus con la inmensa mayoría de sus películas, que también las pueden ver a la carta, es decir, por 'streaming'. Además incluye el estreno de 'Golpe de suerte', y una larga entrevista con el actor, guionista y director, a cargo de nuestro cineasta más 'woodyalleniano', David Trueba, titulada 'Un día en Nueva York con Woody Allen'. Es cierto que últimamente han surgido algunas voces discrepantes sobre su vida privada, con sus desencuentros con Mia Farrow y su feliz vida con su hijastra Soon Yi. Pero lo cierto es que Woody Allen nunca ha sido condenado por ello, por más que su expareja y alguno de sus hijos lo hayan intentado por activa y por pasiva. Lo único que han logrado es que ahora ruede en Europa, eso que salimos ganando.

Woody Allen ha sido Premio Príncipe de Asturias y Premio Donosti del Festival de San Sebastian. Tiene una estatua en Oviedo, ha rodado dos películas con nosotros, 'Vicky Cristina Barcelona' y 'Rifkin's Festival', nos ha visitado repetidamente con su grupo de jazz, y es un tipo que cae muy bien. Quienes le hemos entrevistado en alguna ocasión podemos dar fe de ello. Pero, ¡ay!, no todo son alegrías. El canal de Movistar Plus+, que está en el dial 15 de la plataforma, tiene fecha de caducidad. Solo estará disponible hasta el 3 de marzo. Después, ni canal, ni películas en 'streaming', ni nada, el páramo volverá a aparecer. Así que ya se pueden dar prisa en organizar sus maratones. Disfrútenlo, no se arrepentirán y serán un poco más felices.

