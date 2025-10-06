A ritmo de rap

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Apple TV+ ha estrenado su último filme, 'Del cielo al infierno', que protagoniza su actor de cabecera, Denzel Washington, que aquí no es un policía o un detective, sino un poderoso productor musical

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El cine indie como tal nació en los primeros 80 con los Coen y con Spike Lee. Después, este último buscó otros caminos. Tuvo un ... gran éxito comercial con 'Malcolm X', y después ha tenido una trayectoria intermitente. Ahora Apple TV+ ha estrenado su último filme, 'Del cielo al infierno', que protagoniza su actor de cabecera, Denzel Washington, que aquí no es un policía o un detective, sino un poderoso productor musical. La película es la adaptación de la que hizo Akira Kurosawa, 'El infierno del odio', trasladada al universo de la todopoderosa industria discográfica estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

