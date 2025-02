Risto y Lucía

Para quienes no conozcan el programa, Chester es un sofá, inmóvil, que no se mueve del plató o decorado según los casos

Vaya la que ha montado la escritora Lucía Etxebarria con su entrevista con Risto Mejide en 'Viajando con Chester' en Cuatro. Para quienes no conozcan el programa, Chester es un sofá, inmóvil, que no se mueve del plató o decorado según los casos. A lo ... que íbamos, antes de que se emitiese, la escritora aseguró que le habían tendido una encerrona, que la habían manipulado y que no vería la emisión, levantando un enorme morbo sobre lo que se iba a desvelar. La entrevista se emitió finalmente este martes y el diálogo pareció blanco como la nieve, un diálogo de carmelitas. ¿Manipulación? ¿Qué manipulación? Por supuesto que el programa estaba editado, como casi todos, y se suprimió todo lo que podía incomodar a la escritora. La única sorpresa fue que apareciese Tonino (si, el de 'Caiga quien caiga') con el que todo fueron besos y risas.

Desde luego Risto Mejide ya no es el que era. De aquel Risto 'enfant terrible', jurado en concursos en los que siempre iba en contra del concursante, hemos llegado al Risto que vimos el martes, evitando cuestiones incómodas y procurando estar siempre a favor de su invitado. ¡Risto, quien te ha visto y quien te ve! Lucía había dicho que le habían montado una encerrona con Jimena González, activista trans y portavoz de Más Madrid. Pero Jimena ni apareció ni se la esperaba. En otro tiempo Risto habría escarbado en ese desencuentro (llamémoslo así) con Jimena, pero este Risto de hoy amable, que pasa la mano por el hombro a sus invitados y les da palmaditas en la espalda, ya no es el que era. La entrevista que vimos fue amable, donde Lucía justificó todo que quiso, incluso se habló de su nuevo libro. ¡Qué gran oportunidad perdida!

