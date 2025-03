Levantando la cabeza

Parecía imposible hace unos meses, pero Televisión Española está levantando orgullosamente la cabeza. El impulso final ha sido con la cobertura de la pasada campaña ... electoral, haciendo las cosas bien y llegando a sobrepasar al todopoderoso Ferreras en la noche del recuento. Pero el cambio de tendencia venía de antes, y ha sido ahora, en verano, cuando la cosa parece que les empieza a funcionar. Mientras que el cambio en La 2 sigue pendiente (este año el 'prime time' de la cadena está ocupado por las enésimas repeticiones de los documentales de las guerras mundiales), La 1 ha decidido apostar por la alegría veraniega con 'Gran Prix', 'José Mota Live Show' y 'Vamos a llevarnos bien' como sus buques insignia.

Vale la pena detenerse en José Mota, Su programa no difiere excesivamente de sus shows de fin de año que tantas alegrías nos proporciona en una noche en las que las demás cadenas tiran la toalla. Ahora hay más concursos, dentro de la línea de Mota (genial el mago, hipnotizador o parapsicólogo, según el caso), que aún no ha mostrado, por ahora, que todo llegará, sus personajes más famosos como la vieja del visillo o el tío de la vara. Ahora tiene a su lado a Patricia Conde, que siempre está bien, y ha recuperado de Movistar a Susi Caramelo, que no acaba de encontrar su punto. En la cadena de Telefónica parecía que su objetivo estaba en viajar y en promocionarse a sí misma. Siempre le ha faltado trabajar un poco más los guiones, que sean divertidos, y para eso ella debe ser la primera en creérselo. Ahora puede tener la oportunidad de demostrarlo. Que la televisión pública funcione, sobre todo cuando no intenta competir con las privadas con las armas de estas, es una buena noticia.