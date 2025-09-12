HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 11 de septiembre, en Extremadura?
Logo Patrocinio
El presentador El Gran Wyoming. GSR
Crítica de televisión

Chechu

Crítica TV ·

La pasada semana regresaron las estrellas de las parrillas y esta lo han hecho el resto. Ha habido cambios, pero pocos. Acaso un extraño look en el pelo de algún presentador, algunos nuevos colaboradores o un nuevo plató

Boquerini .

Boquerini .

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

Ya estamos todos. La pasada semana regresaron las estrellas de las parrillas y esta lo han hecho el resto. Ha habido cambios, pero pocos. Acaso ... un extraño look en el pelo de algún presentador, algunos nuevos colaboradores o un nuevo plató. Una de las mayores satisfacciones de este regreso es el de Chechu ¿Qué quien es Chechu? Pues el nombre cariñoso con el que sus compañeros de programa llaman a José Miguel Monzón. Ah, ¿que tampoco saben quien es Monzón? Es un médico, por mucho que haya algún pseudopolítico metido a crítico de cine lo niegue, pero sobre todo es una estrella del humor en televisión, el Gran Wyoming, que tras 20 años imbatible sigue al frente de 'El intermedio', el programa estrella de La Sexta. Pero esta pasada semana lo tuvimos por partida doble, porque fue el primer invitado que tuvo Gonzo en su regreso con 'Salvados'. Fue ahí donde nos enteramos de que sus amigos y colegas a Wyoming le llaman Chechu. Gonzo entrevistó al que había sido su jefe años atrás, y Wyo se explayó a gusto contando cómo, tras una trayectoria en la que le echaban de todas las cadenas, en 'El intermedio' ha cumplido 20 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  4. 4 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6

    «¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»
  7. 7 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  8. 8 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  9. 9 El colegio Luis Vives de Badajoz recibe a los niños como si fueran exploradores
  10. 10 Un incendio corta la carretera de la Corte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Chechu

Chechu