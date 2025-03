Cambiar para seguir igual

Comenta Compartir

Se dice que para seguir igual a veces hay que cambiar algo. Esto es lo que ha pasado en Movistar Plus+, al menos en estos ... primeros días del cambio, y no para seguir igual sino para empeorar. Lo primero que debe hacer cualquier televisión es no cabrear a sus espectadores. Esto no lo entienden en la plataforma. No hace ni tres meses que cambiaron diales y paquetes de canales y ya los han vuelto a cambiar. Dijeron que todo el cine estará en un único paquete y ahora hay dos canales, Sundance TV y Somos, que se han salido del pack y hay que pagarlos aparte junto con toda una morralla de canales de los que interrumpen cada diez minutos para publicidad. Ya no existe 0, ahora es Movistar Plus+ (si, igual que el nombre de la plataforma), que aseguran que recoge la herencia del añorado Canal+. ¡Qué más quisieran! Para sus abonados todo sigue igual.

Antes había dos canales de cine de estreno y ahora solo hay uno. Igual que con las series. Lo que se pone en esos canales ha pasado antes o pasará después por los demás. Como siempre, canales sin personalidad propia. El canal de música se nutre de los viejos programas musicales del fenecido 0, igual que el canal de documentales. En estos dos primeros días han desaparecido canales sin avisar, aunque parece que son problemas técnicos y que irán volviendo. ¿Alguna satisfacción para sus abonados? Nada de nada. Conforme sube el precio baja la calidad. Quienes programan los canales lo hacen al tuntún, sin ningún criterio, procurando amortizar el producto, sin más. Fíjense, señores programadores: el día 31 conmemoramos los 50 años de la muerte de John Ford. ¿Qué tal dedicar 24 horas ininterrumpidas a películas del maestro, procurando no repetirlas? Ahí se lo dejo.

