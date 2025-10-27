HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 26 de octubre, en Extremadura?
Logo Patrocinio
'A flor de tierra', documental de RTVE RTVE

Abrir fosas, cerrar heridas

Crítica TV ·

El documental 'A flor de tierra' consta de escasos 30 minutos, rodado en super-8, sobre las primeras excavaciones solo tres años después de la muerte de Franco

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:02

Comenta

A veces se produce un milagro y entre tanta basura televisiva aparece un espacio capaz de ponerte la carne de gallina. Esto ocurrió la pasada ... semana con 'Las fosas del franquismo', que incluía el documental 'A flor de tierra', emitido simultáneamente por La 2 y el Canal 24 horas. Tuvo una audiencia muy superior a la media de ambos canales, pero si no lo vieron o quieren repetir visión, lo pueden hacer en RTVEplay. Estamos hablando de los fusilados en la retaguardia de la guerra civil, sin ningún juicio y enterrados en cunetas. Durante la guerra se ha calculado que hubo 55.000 muertos en la retaguardia republicana y 140.000 en la zona franquista, incluyendo a los fusilados en los cinco primeros años de posguerra. Impresiona y se entiende que tantos extranjeros nos consideren a los españoles muy crueles y llenos de odio entre nosotros. «España fue el país que inventó la Inquisición», me han llegado a decir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  4. 4 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  5. 5 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  6. 6

    Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  7. 7

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»
  8. 8 La OCU alerta de nuevos casos de estafa: se están haciendo pasar por la Consejería de Sanidad
  9. 9 Badajoz no se cansa de correr y disfruta de la carrera más larga de las que organiza la policía
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Abrir fosas, cerrar heridas

Abrir fosas, cerrar heridas