El año se despide con las campanadas de 'La revuelta' y la sorpresa del vestido de Pedroche

J. Moreno Martes, 31 de diciembre 2024, 00:05 Comenta Compartir

El año se cerrará con la mirada puesta en las campanadas. David Broncano y Lalachus, estrellas de 'La revuelta', se estrenarán en la Puerta del Sol para despedir el 2024 en TVE, mientras que Cristina Pedroche y Alberto Chicote lo harán por noveno año consecutivo en Antena 3, donde se han convertido en la pareja líder de la Nochevieja. Antes, José Mota vuelve a protagonizar su tradicional especial en La 1 y los rótulos de 'Cachitos' amenizarán la madrugada en La 2.

La 1 El 'campanazo' de Broncano y Lalachus

Una inteligencia artificial creada por la Unión Europea aparta a los políticos españoles y les obliga a convertirse en cómicos. Como consecuencia, se encargan ellos del especial Nochevieja y José Mota se queda en paro. Así arranca '2024: Operación IA IA oh', el título del tradicional programa con el que el cómico manchego despide el fin de año en La 1 (21:50 horas), en el que también participarán Santiago Segura y Florentino Fernández, entre otros. Antes de las doce uvas arrancará la gala '¡Feliz 2025!' presentada por Eva Soriano y Oriol Nolis, por donde pasarán más de 90 artistas en un programa que se alargará toda la madrugada. Actuarán, entre otros, Abraham Mateo, Amaral, Rozalén, Rigoberta Bandini, Varry Brava, Gloria Trevi, Manuel Carrasco, David Bustamante o Miss Caffeina.

Poco antes de la medianoche, el plato estrella de la Nochevieja: las campanadas. Para esta ocasión, la cadena pública confía en el equipo de 'La revuelta'. David Broncano y Lalachus serán los encargados de llevar la voz cantante de una retransmisión que promete humor, espontaneidad y sorpresas. Una hora después, por tercer año consecutivo, Roberto Herrera y la cantante Nia se tomarán las uvas desde Arucas (Gran Canaria). También el periodista Carlos del Amor dirigirá el repaso anual al 2024 en los 'Telediarios', donde participarán Pedro Almodóvar.

La 2 Un viaje a los 90

En Nochevieja, desde las 22:30 horas, La 2 propone 'Cachitos Love The 90s', un especial presentado por Ángel Carmona, Ana Morgade y Fernandisco que, como novedad, se une al festival Love the 90's para llevar a la televisión los mejores temas de la década. Será un programa de una hora con actuaciones en directo de los grupos más míticos de los 90 -Daisy Dee de Technotronic, Haddaway, Whigfield, Amistades Peligrosas, La Guardia, Seguridad Social, Jenny de Ace of Base, OBK, Paco Pil.- y Miguel Costas de Siniestro Total, que interpretará junto a Ángel Carmona 'Bailaré sobre tu tumba'. Y tras las campanadas, más 'Cachitos', con tres horas de archivo de RTVE con las actuaciones musicales más icónicas acompañadas de un sinfín de rótulos para empezar 2025.

Antena 3 Pedroche estrena balcón

Ampliar Cristina Pedroche y Alberto Chicote R.C.

El plato estrella de la Nochevieja de Antena 3 serán las campanadas. Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a ser los encargados de tomarse las uvas con los espectadores por noveno año consecutivo. En esta ocasión, como novedad, la cadena cambiará su ubicación y pondrá a los presentadores en una de las terrazas de la Puerta del Sol. Antena 3 lideró en la retransmisión del año pasado con un 34,4% de 'share' y más de 5,6 millones de seguidores. Previamente, en 'prime time', Eva González y Roberto Leal conducirán el especial 'Adiós, 2024', grabado en Casa Pilatos (Sevilla) y en el que se repasarán los momentos más destacados en los canales de Atresmedia. Además, después de las campanadas, el ya tradicional karaoke 'Cantando al 2025'. Y en sobremesa, una edición de 'La ruleta de la suerte' con tres concursantes a los que les cambiará la vida el próximo año.

Cuatro Amor en la última noche de 2024

Por la tarde, 'Todo es mentira' culminará el año con un especial lleno de humor y predicciones para 2025. El divulgador Martín Escolar desmontará los bulos más comunes sobre la Navidad y el Año Nuevo y Risto Mejide y Marta Flich, acompañados por cuatro cómicos, pondrán el toque final a este repaso del año. En 'prime time' (21:15 horas), el programa 'First dates' se convertirá en un cabaret al puro estilo 'Moulin Rouge' para recibir a solteros en busca del amor en un idílico ambiente. Carlos Sobera inaugurará la velada con un brindis y una dedicatoria especial a los espectadores, en una noche amenizada por las actuaciones de Nebulossa y Nyno Vargas.

Telecinco Nochevieja en Lanzarote

A partir de las 17:30 horas, 'TardeAR' ofrece una entrega especial para hacer un repaso de lo más destacado del año, acompañado de una actuación musical con Manu Tenorio. Además, los colaboradores del programa van a degustar un singular menú de Nochevieja. Tras el informativo nocturno, la cadena emite la gala 'Nochevieja contigo' presentada por Christian Gálvez y Verónica Dulanto y que contará con Andy y Lucas, Efecto Pasillo, Azúcar Moreno, María Escarmiento y Veintiuno, entre los invitados. A la medianoche, Ion Aramendi y Blanca Romero se toman las uvas en 'simulcast' en los canales de Mediaset desde el Castillo de San José de Lanzarote. Una hora después (1:00 horas), Ángeles Blanco y Ricardo Reyes darán las campanadas para los espectadores de Canarias, también desde la isla.

La Sexta Pardo y Mateo se toman las uvas

Cristina Pardo y Dani Mateo se vuelven a poner al frente de las campanadas de La Sexta para despedir 2024 y dar la bienvenida a 2025. La presentadora de 'Más vale tarde' repite, por octavo año consecutivo, como conductora del último programa del año y para Dani Mateo, de 'Zapeando' y colaborador de 'El intermedio', será su cuarta vez en la Puerta del Sol. En 'prime time', los mejores monólogos en 'El club de la comedia' y la remisión del especial de 'El club del chiste' emitido el día anterior en Neox. Tras las uvas, la película 'Instinto básico 2'.

Movistar Plus+ Chistes con Leo Harlem

Para despedir el 2024, Movistar Plus+ propone 'Feliz año Leo', un programa donde el cómico leonés Leo Harlem dará la bienvenida al año nuevo con mucho humor y chistes. El especial se grabó en la mítica sala Florida Park.