Las últimas horas habitadas...

El Monasterio de Yuste, la que fuera la última morada del emperador Carlos V (1500-1558), acoge ‘Las horas del sol’, una bellísima muestra de los artistas María Bleda y José María Rosa (Premio Nacional de Fotografía 2008), comisariada por María Santoyo, «Son imágenes donde lo estrictamente documental adquiere esa dimensión poética que es tan sorprendente en Bleda y Rosa. Por un lado, existe una cierta precisión o no invasión de lo visible, porque el motivo se muestra tal cual y, al mismo tiempo, por el bagaje textual o literario que acompaña todos sus proyectos, estas fotografías van generando capas metafóricas».

Viaje. El espacio íntimo y espiritual que es el Monasterio se transforma entonces en viaje, donde se re/descubre un imaginario de estancias, paisajes, gustos del emperador (astronomía, relojes...), entornos... pasado por el tamiz del paso del tiempo. No faltan referencias a otros viajes, como el realizado por Ch. Clifford, homenajeado aquí por su portentosa fotografía ‘Yuste, nogal del emperador Carlos V’ (1558), a contraluz, adivinándose el sol entre las frondosas ramas, o alusiones a un pasaje del hispanista R. Ford, en el que cuenta el reflejo de unas estrellas en el estanque, y que Bleda y Rosa replican con una fantástica abstracción fotográfica, o nos seducen con la magnética oscuridad de ‘Portacoeli’, donde se adivina el rastro de la fugacidad de las estrellas en el cielo. Bellísima.

Sublime. Por otro lado, lo documental sublime prosigue en la verticalidad de una columna que asciende, o en la mirada sobre la mirada: un reloj en su caja, detenido en una vitrina y, a su vez, visto por el espectador desde un cubo. Hablamos de fotografía, ese ir más allá del motivo captado en un determinado momento y que –como aquí– siempre escapa del tiempo.