Susana Martín Gijón.

Tensión extrema en Granada

Novela. Susana Martín Gijón combina en su última obra datos históricos e imaginación creadora

Manuel Pecellín

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

La de las Alpujarras fue otra de las guerras civiles que han asolado, parcial o totalmente, la sufrida 'Piel de Toro'. Los pobladores islámicos (o ... falsamente convertidos) de la montañosa comarca se rebelaron (1568) contra el poder real y durante un trienio trajeron en jaque a los ejércitos de Felipe II, comandados por D. Juan de Austria. El problema básico venía desde la conquista del reino de Granada (1492) y el trato que los cristianos vencedores impondrán a la población mora no pasada a Marruecos, «los moriscos», siempre atentos a posibles ayudas de sus hermanos musulmanes (el Imperio Turco, sobre todo).

