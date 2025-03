Ryan Gander, ejercicios de imaginación…

No cabe duda de que el territorio del arte es el de la imaginación, algo que tiene muy presente el artista Ryan Gander (Chester, Inglaterra, ... 1976) en 'Gruñidos, silbidos, gemidos, ladridos y gritos', una fantástica muestra –de las que quitan «telarañas mentales», diría yo– comisariada por Sandra Guimarães que pueden disfrutar en el Museo Helga de Alvear de Cáceres, donde se «examinan –comenta Guimarães– los cimientos del particular vocabulario artístico de Gander y reúne, por primera vez, un gran número de obras –algunas de las más poéticas y atractivas– que trazan el desarrollo de su inconfundible lenguaje por el que es conocido. Una estética que orbita sobre conceptos como el valor, la autoría, la mortalidad, el lenguaje y la casualidad».

Internacional. Hay que subrayar, en primer lugar, que Ryan Gander es un artista con una amplia trayectoria internacional, desarrollada además en un corto periodo de tiempo, véase su participación en la Documenta 13, individuales en el Guggenheim de NY, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, el Macba, el Singapore Tyler Print Institute, los Proyectos Monclova y Museo Tamayo en México DF, Manchester Art Gallery, el Palais de Tokio (París), el New Museum de NY… y galardones tan prestigiosos como el Zurich Art Prize, el ABN Amor Art Prize, el Prix de Rome de Escultura de los Países Bajos…

Trascender. Y llegados a este punto, va a ser verdad que ante la pregunta: '¿Los fantasmas tienen dientes?', como reza en un gran globo que nos recibe en la galería principal del Museo, la respuesta sea afirmativa porque, en palabras del propio artista, «la realidad rodea nuestras vidas, por tanto, tiene sentido que usemos la imaginación con la máxima asiduidad posible para trascender dicha realidad. Pienso que nuestra imaginación nos puede ayudar a conseguir un estado vital superior; solo si la usamos, por supuesto…».

Objetual. Para con/formar esa realidad, todos los esfuerzos de Gander se dirigen a la búsqueda de nuevos dispositivos que le permitan contar historias. Todo sea por la causa narrativa, de tal modo que no le importa «elogiar, exagerar y mentir», pues como le dijo su padre: «Uno nunca debe dejar que la verdad se interponga en el camino de una buena historia». Asistimos entonces a un fabuloso imaginario de complicidades narrativas que descansa en buena medida en los objetos, aunque hay que subrayar el valor conceptual del trabajo de Gander, cuyo arte está más vinculado a la causa, la idea y la intención frente a la mera apariencia, eso sí, «a veces –comenta Gander– destaco algo que ya existe. Otras veces creo cosas que son totalmente nuevas. A veces, mezclo cosas para producir un híbrido y, a menudo, me quedo sentado, observo y no digo ni hago nada».

Experiencia. Por otro lado, en 'Gruñidos, silbidos, gemidos, ladridos y gritos' descubrimos el importante papel del público. Debemos seguir las pistas y crear nuestra propia historia, pero sobre todo debemos estar atentos, mirar detenidamente los estertores de una mosca a punto de morir; agacharnos para ver al gorila Brenda, e incluso olerla; o escuchar de cerca un ratón con voz de niña contar sus sinsabores, que es la misma niña que se interroga –con su pensamiento de niña– al ver un coche parado en medio de un paisaje de nieve… O sacar de un expendedor un ticket con unas coordenadas, que luego localizaremos; leer en bolas de billar muchas de las ideas que Gander quiere compartir con nosotros… Porque para Gander es muy importante que las visitas se conviertan en toda una experiencia, que seamos artistas por un momento y entendamos que una obra de arte es buena «cuando tiene muchas respuestas». Es inevitable no pensar en Duchamp y su ready-made Un ruido secreto. Estamos obligados a tirar del ovillo de cuerda para saber qué esconde… Es el público quien finaliza la obra.

Futurible. Finalmente, está lo aleatorio, como la vida misma, lo que pudo ser y no fue, el futurible… Y entonces es posible imaginar la muestra de 'Marcel Duchamp en el Museo Helga de Alvear' anunciada en un cartel… Al fin y al cabo, todo cabe en la imaginación.