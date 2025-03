Elena Sierra Sábado, 14 de diciembre 2024, 12:24 Comenta Compartir

El título es poético y trágico, y hay destellos poéticos por toda la primera novela del mexicano Hiram Ruvalcaba aunque lo que predomina es la ... tragedia. Cómo llamar si no a la violencia que está en todas partes y que no se queda en una amenaza, sino que conlleva la muerte. Y cómo llamar a la realidad de un país en el que el 90% de los casos de asesinato quedan impunes y solo el 5% acaba con un culpable preso. Cien asesinatos cada día en el país. Miles de mujeres torturadas, violadas, asesinadas y tiradas en la calle. El problema es grave y Ruvalcaba cuenta aquí, moviéndose entre la verdad –a su tío lo mató un desconocido, a su vecina el exmarido– la ficción y la crónica periodística, ese ascenso de la violencia desde que él escuchó los primeros disparos en la puerta de al lado a los 8 años. El autor se pregunta si allá, cerca del escenario creado por Juan Rulfo en sus ficciones, no estarán todos muertos; estar muerto es vivir en un riesgo constante y, sobre todo, continuar con una educación y una convivencia violentas porque es lo que se ha heredado.

Ampliar Todo pueblo es cicatriz Hiram Ruvalcaba. Editorial: Random House. 225 páginas. 18,90 euros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Críticas literarias