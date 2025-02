Portugal, la construcción de la libertad

Además de la muestra 'Aprended, mortales, a buscar las cosas del cielo' (hasta enero) de la artista extremeña María José Gallardo (Villafranca de los Barros, 1978), que ya reseñáramos en estas mismas páginas de Trazos con motivo de su presentación en el Meiac, la Fundación ... Eugénio de Almeida de Évora acoge 'A liberdade e só a liberdadee' (hasta el 10 de noviembre), una exposición en el contexto de los 50 años de democracia de Portugal comisariada por Ana Matos, «los artistas y obras aquí presentados se basan en esta dicotomía del hombre como ser pensante e interviniente, en un compromiso con la naturaleza, la política y el patrimonio. El pensamiento y la acción como herramientas en la construcción de la libertad es también el desafío al que está invitado el público».

Condición humana. No faltan las andanzas de 'O Senhor S' (2008-2009), de Paulo Mendes, donde la sombra del dictador Salazar aún es alargada; la memoria opacada por la «niebla» –que no pasa, que no deja ver– en el intencionado vídeo 'Continuamos à espera que o nevoeiro passe' (2012), de Inês d'Orey; una libertad asfixiada por el exceso de información –valga la paradoja– en 'A bula do medo' (2020), de Mafalda Santos, a raíz de la pandemia de covid; el irónico cartel 'Modalidade de Estado' (2024), de MaisMenos, cosido con condecoraciones militares, o la instalación 'Every wall is a statement' (2024), de Tiago Casanova, un muro de azulejos realizado ex profeso en la Sala del Tribunal (no hay que olvidar que en su día la Fundación Eugénio Almeida fue sede de la Inquisición). Este muro «aprisionado» será libre el último día de la exposición, cuando gracias a una performance lo destruya el artista. Y sí, como escribió Eduardo Lourenço, «solo tenemos el pasado a nuestra disposición. Es con él con quien imaginamos el futuro».

El tiempo de todas las preguntas. Libertad y solo libertad Lugar: Fundación Eugénio de Almeida. Largo do Conde de Vila Flor. Évora.

Infancia. Por último, en la segunda planta, el fotógrafo Alfredo Cunha nos ofrece en 'O tempo de todas as perguntas' una mirada humanista de Portugal de los años 70 a través de los rostros de unos niños. Para Patricia Reis, su comisaria, «Cunha fotografía la 'portugalidad' como principio ético, sin enmascarar». ¡Pura sociología!